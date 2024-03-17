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雪龍2號來港 9活動歡迎巡遊參觀歡送

【明報專訊】中國第一艘自主建造的極地破冰船「雪龍2號」，下月8至12日應香港綠色未來基金總會及香港極地研究中心邀請訪港，為期5日，並於9至12日開放予公眾參觀。「雪龍2號」訪港執委會及籌委會將舉辦9項相關活動，包括「極地科研與氣候變化展覽」、「雪龍2號」進港海上巡遊、歡迎儀式及文藝晚會等（見表）。執委會主席何建宗表示，預計開放參觀期間約3000人登船參觀，每日約500至1000人到訪。

下月8至12日 料3000人參觀

活動獲多個政府部門及團體支持，包括海事處、漁護署、環保署、海關、入境處、旅發局等部門；以及香港中文大學、中國銀行（香港）、九龍倉集團有限公司等公司和團體支持。就該船訪港而舉辦的活動，包括3月18日至6月26日於香港科學館舉辦的「極地科研與氣候變化展覽」；4月8日舉辦的迎接「雪龍2」的歡迎儀式及文藝晚會；以及4月9至12日間開放船隻讓公眾參觀。

身兼香港綠色未來基金總會及香港極地研究中心創辦人的何建宗稱，該船共5層，市民未必可參觀所有地方，每層盡量安排不同亮點，如海洋採樣室、實驗室、數據管理庫、船長艙及停機坪等。他補充參觀者將被分組，每組約20至30人，預計每個地方停留約5分鐘，整個參觀時間約20至25分鐘。

小紅書fb刊登記連結

主辦方表示，市民可於3月19日早上11時起，在網上平台「uutix」實名登記，每人最多可登記2個入場名額，具體截止登記日期待定。由於參觀名額有限，部分名額預留予學校及各社會團體，如登記人數超出預定數量，將抽籤分配，於3月28日前透過電郵通知結果，費用全免。至於團體報名則須透過教聯會及其他支持機構。登記連結稍後載於官方facebook、Instagram 及小紅書社交媒體專頁「極地科研×雪龍2訪港」。

何建宗補充稱，日前已去信各學校邀請參觀，昨晚已截止，惟暫未知參觀學校的準確數字，亦未有具體評估會預留多少比例的名額予學校和公眾。

被問到活動是否有申請文化藝術盛事基金，籌委會主席、立法會議員馬逢國表示，是次活動主要與環境及生態局合作，未趕及申請盛事基金，若資金充裕或再增辦活動。

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