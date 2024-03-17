黃偉綸：「藝術3月」料吸客400萬 稱經濟收益30億 提早公布盛事年表助市場掌握商機

黃：今年前景非常樂觀

料逾5000萬人次訪港

旅發局上周五公布2月初步訪港旅客數字為400萬人次，黃偉綸昨在商台《政經星期六》表示，2月客量較1月多，整體數字亦趨升，對今年港旅遊前景非常樂觀，認為若趨勢持續可接近、甚至超過5000萬訪港人次，超出旅發局約4600萬人次預測（見表）。

康文署伙拍藝術團隊teamLab策劃《光漣》「發光蛋」展覽，連同中西區海濱長廊另一展覽，兩項活動成本約5000萬元，江玉歡早前在社交平台撰文，質疑當局為何免費展出。文體旅局常任秘書長黃智祖昨在同一節目稱，「藝術3月」不同活動目標不同，部分想向市民大眾推廣，與市民共同欣賞，因此免費；部分屬商務性質例如國際展覽會就要收錢，要考慮不同功能。

政府早前成立跨部門盛事統籌協調組推動盛事經濟，由黃偉綸任組長，檢視如何訂定及更新「香港盛事年表」。黃昨稱以往並非沒公布，但時間不夠早亦未必清晰，很多商業機會需市場持份者把握，提早透過列表公布，可讓各界提早配合。

江玉歡：計收益不應太籠統

江玉歡接受本報訪問稱，政府以GDP推算旅遊業收益的方法，多用於評估未來所需額外投資，認為「不應這麼籠統」，若要反映某大型活動對本港帶來效益，應計算活動直接及間接收益，包括計算酒店、機票、餐飲業收入等，不少地方均定期公布相關數據。她認為政府投入大量資金，同時應以量化方式，讓市民清晰知道投入與回報是否合理。

至於政府表示會透過更新盛事年表，讓業界提早部署。江認為政府有需要向訪客進行更多調查，掌握旅客口味，才可真正吸引他們特地來港；同時亦應透過研討會收集意見。

政府期望盛事經濟可為香港帶來「人氣」，再將「人氣」化為「財氣」，江玉歡稱早前到旺角西洋菜南街觀察，見人流很多，但店舖生意不景、市民亦不多消費，因此不會是「有人就有錢」。她認為中小微企角色很重要，政府除公布有哪些盛事，亦要在構思活動時與周邊商戶溝通互動。

「活現香港」創辦人陳智遠向本報表示，舉辦盛事吸引旅客是有效的，但本港仍有空間改善，最好例子是今年1至2月在台灣高雄舉辦的黃色小鴨展覽，可謂「上下一心、全民參與」，舉例告別黃鴨時有音樂會，旅客到訪當地亦被黃鴨活動氛圍包圍，住酒店、去餐廳、搭捷運及的士都扣連「黃鴨」主題，要業界及社會一同配合，才可令盛事效益最大化。