人名招式字字斟酌 拒音譯楊「過」取Penance

名字多有寓意 音譯難體現

金庸筆下人物名字多有特殊寓意。《神鵰俠侶》主角楊過便是如此，黃蓉為其取名「過」，寓意「過而改之」，不要重蹈父親楊康覆轍。張菁說，中國人起名很少會用「過」，中文讀者閱讀時一下子就能讀出這個人物一定是背負了父輩的過錯，若單純音譯則無法體現，希望譯名能「好似一拳打到你面咁」，令讀者一目了然。

方便讀者閱讀，亦是張菁翻譯的準則之一。綽號「西毒」的歐陽鋒和兒子歐陽克常一同出現，且歐陽克與柯鎮惡有打鬥情節，若單純按拼音譯為Feng Ouyang和Ke Ouyang，或令讀者混淆，故分別譯作Viper（毒蛇）及Gallant（花花公子）Ouyang。

貼近英文讀者閱讀習慣

詞句參考莎翁狄更斯

在人物描寫上，張菁會參考歐美名家作品，令詞彙和句式更符合英文讀者閱讀習慣，例如李莫愁遭情人陸展元拋棄，因愛生恨，甚至要滅陸家滿門，是「怨女」形象，張菁在翻譯時參考了英國作家狄更斯《遠大前程》一個「被甩的女性角色」。另一角色一燈大師原為大理國王，其愛妃瑛姑與周伯通私通，令他心生妒忌，張菁則借鑑莎翁作品《奧賽羅》，以及《冬天的故事》一個疑心重、妒忌心強的男性角色。

張菁說，中文強調語氣，即使用字相同，不同語氣意思亦有別，而英文則略有不同，因此翻譯有時亦會調整句式，例如《射雕英雄傳》第28回黃蓉被裘千仞打至重傷，郭靖緊張黃蓉傷勢，對裘千丈說了句「你好好送我們下山去」，張菁翻譯時用了命令句「See us down safely」，指中英文表達方式不同，用命令句式更能體現郭靖的緊張。