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土生土長港人張菁 埋首《射鵰》《神鵰》10年 英譯金庸重鏡頭感 求準學拳訪華山

【明報專訊】從在圖書館蹲守他人歸還《射鵰英雄傳》的小孩，到《射鵰三部曲》英文版譯者，張菁最想做的是將小時候閱讀金庸的「過癮」傳遞給英語世界的讀者。一招一式，一撇一捺，她着力翻譯出金庸筆下的「鏡頭感」。為翻譯更準確，她還學習了中國拳術，並到實地考察，登了華山又到了桃花島。如今張菁翻譯金庸作品近10年，會繼續做「紅娘」，為金庸和另一語言的讀者牽線，讓更多西方讀者領略金庸筆下的刀光掠影、冒險精神和社會責任感。

明報記者 楊晨

在港土生土長的「80後」張菁和許多人一樣，在電視機認識金庸的武俠世界。她小學時下午「邊做功課邊睇1983年版射雕英雄傳」，又因書價頗貴而與朋友一人買一本，再交換閱讀。張笑稱「圖書館是永遠借不到金庸小說的第一冊」，曾在還書處等待他人歸還金庸作品，再第一時間借走。

小時看《射鵰》 打開閱讀大門

張說小時候並非「愛讀書的小孩」，但一口氣讀完《射鵰英雄傳》，夢想成為郭靖。金庸作品亦為她「打開閱讀大門」，歷史書中枯燥的字成為活生生的人，「郭靖和黃蓉接觸的是真實歷史人物，他們的命運都受到真實歷史影響」，透過金庸，她對宋元明歷史有更深認識。

大學時赴英國修讀美術史，畢業後進入博物館工作，張菁在此結識瑞典譯者郝玉青（Anna Holmwood）。郝2012年發起《射鵰三部曲》翻譯項目，並翻譯了《射鵰英雄傳》第一卷，後邀請張菁一同翻譯。張回憶收到邀請時，「想也沒想，就已經答應」。

中文隨時換視角 譯英需改句子結構

「我希望做到英文讀者都可以一口氣讀完金庸小說。」張菁認為金庸文字引人入勝的原因之一，是有電視劇般的「鏡頭感」，英文讀者對中國武俠的基本印象多來自影視作品，因此翻譯時保留「鏡頭感」亦能讓初讀者更熟悉。她說英文小說多為全視角或單視角，難像中文般隨時切換視角，需不斷修改句子結構，令其銜接連貫。

S首動詞顯輕盈 G音表狼狽

張亦反覆推敲打鬥場景中動詞和擬聲詞，如《射鵰》第31回瑛姑在荷塘中對戰郭靖，瑛姑自創「泥鰍功」，在泥沼中動作輕盈，她在翻譯時用了不少字母「S」開頭的詞，如slap（拍）、scoop（舀）等，而施降龍十八掌的郭靖則在泥沼中盡顯狼狽，她則用了struggle（掙扎）、dodge（閃避）等「G音」詞，體現其深陷泥沼的狀態。

為更準確翻譯金庸筆下的一招一式，張菁學了中國拳術，了解到「推」、「擒拿」、「靠」等具體動作，如「靠」並非單純倚靠，而是重心於雙腳轉換，「由此產生的力是可以彈飛對方」。她又走訪金庸小說的地點，包括華山、桃花島、煙雨樓等，認為只要親身體驗，才知華山之陡、山海關之險。

今年金庸誕辰百周年，張菁翻譯其作品亦已到第10年，郝玉青已離開翻譯團隊，如今張獨譯《射鵰三部曲》第二部《神鵰俠侶》，第一卷去年已出版。她說「翻譯金庸小說一直是我很想做的事」，金庸作品歷久彌新，生命力強，過了近60年仍「很多人鍾意，很多人討論」。

張菁回憶留學英國時曾看了數百部話劇，但「沒一齣是中國作品」，立志要填補英文世界中中文文學的空白。《射鵰》4卷英文版和《神鵰》第一卷已在全球賣出10萬冊，張形容「相當可觀」，計劃明年出版《神鵰》第二卷，不久後將去襄陽旅遊，為翻譯做準備。

「任世道怎變，勿失天然正義感」

張說自己深受金庸筆下許多人物的冒險精神和「天然正義感」影響，如楊過身世坎坷，父母雙亡，與愛人分離，四處奔波但仍不失正義感，「世道如何改變，都不要失去天然正義感，這亦是人性最重要的一部分」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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