麥當勞全球多地死機 一度人手落單現金付款

稱與網絡安全無關

香港麥當勞昨午2時半在facebook專頁表示，由於電腦系統故障，其應用程式及自助點餐機暫停服務，顧客需要到餐廳櫃枱點餐。市民黃太昨午約3時光顧位於金鐘的麥當勞分店，甫入餐廳已有職員稱網絡出現問題，只收現金。她指職員手寫一個號碼予顧客用作取餐；而她取餐時，發現魚柳包已「凍了」。黃太又表示，對於未能以麥當勞的應用程式點餐感到無奈，因無法使用應用程式內的優惠券。

本報記者昨午2時許到杏花邨麥當勞點餐，餐廳職員表示只能以現金付款，手寫記錄顧客選購的食物，並以計算機「手動」計算款項；其後以口述方式，吩咐廚房職員製作食物及送餐。另外，分店的自助點餐機亦貼上「勿用」告示。記者昨午亦嘗試以麥當勞應用程式點餐，直至準備付款時，應用程式才通知「手機點餐服務暫停」，解釋「由於本餐廳現時非常繁忙，暫時未能提供手機點餐服務」。

需口頭吩咐廚房備餐

本港麥當勞發言人昨午約4時回覆本報，指公司電腦系統曾有故障，手機下單系統及餐廳自助點餐機一度停止服務；而目前電腦系統已逐步回復正常。

全球多個國家或地區麥當勞亦發生系統故障。內地新浪財經引述麥當勞客戶服務稱，餐廳正在維修系統，原因尚未清楚；內地麥當勞應用程式顯示，北京多區分店仍營業。台灣麥當勞的官網顯示，由於「系統維護中」，故暫時停止網路及電話訂餐服務。日本麥當勞昨在社交平台X（前稱Twitter）表示系統故障，請顧客稍候片刻。

據法新社報道，韓國麥當勞稱，由於要穩定網站而定期維修伺服器，故暫停服務。澳洲有分店門外掛上告示稱「伺服器出現問題，無法點餐」。英國廣播公司報道英國、愛爾蘭、德國、新西蘭分店均受影響。