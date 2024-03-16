深圳團友慶幸遇上展覽 巴西客鍾情金輪法王

難忘83年翁美玲飾黃蓉

深圳遊客李女士與家人跟隨旅行團來港參觀金庸展覽，她笑言自己是資深的金庸迷，自小就追看金庸小說改編的影視作品，「上學的時候，天天就是看黑白電視」，最深刻是1983年《射鵰英雄傳》，由翁美玲飾演黃蓉。

李女士家人續稱，旅行團導遊特別向他們推薦，非常慶幸趕上這次展覽，「難得的機會，真是不容易」。

來自巴西的遊客Aline形容金庸是藝術家（artist），自己亦會向家人介紹他是中國最著名的人物。Aline憶述，2010年身為國際分析員首次來中國，首次認識金庸，當時已非常喜愛中國歷史文化。她說，這次訪港得知有金庸相關展覽時，決心一定要來看，她最喜歡金輪法王的雕像。她稱印象中香港的展覽總是很完美，「我們剛剛看到這裏有一些佈景，拍照的時候就像身處在（小說）情景中，我們當然有很高的期望」。

褒貶不一 有不愛動漫風

漢服愛好者讚 非倒模

初晴及玥怡昨與漢服組織成員身穿各式漢服來到金庸展。初晴表示較喜歡滅絕師太的雕像，形容塑造出其孤高厲害的形象；玥怡則稱讚雕像的衣服層次感很好，而非純粹一個樣板。她們亦樂見雕像偏動漫風，「顏值高一點」，對年輕人更有吸引力。

市民周女士表示，本身不是金庸小說迷，但也看過《天龍八部》、《射鵰英雄傳》及 《書劍恩仇錄》 等影視作品，昨日前往大會堂時，留意到參觀人群，故入場看看。惟她體驗蒙古包內的擴增實境（AR）後說「我不懂什麼是沉浸式，我不明白」，亦不太喜歡現場的雕塑，「我覺得好硬、好拮、好劖手」，偏動漫的設計及說明字體太小，讓她分不清雕像角色。

市民譚先生表示，原打算與家人飲茶後前往維園看花展，碰巧金庸展開幕，臨時改變行程，認為「這裏更有價值」。譚說幾十年前已開始看金庸作品，最喜歡《神鵰俠侶》的楊過，並稱一直很佩服金庸思維之高，創造出不同武俠世界，慨嘆他離世令人惋惜。