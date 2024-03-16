金庸展36雕塑傳俠義 將各區展出 策展人爭取永久留港

中環愛丁堡廣場展覽昨起開放至7月，除雕塑外，亦有兩個設計靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，設擴增實境科技（AR）讓市民體驗金庸武俠世界，另有多個還原小說情景的「打卡位」，如小龍女練內功的寒玉牀、桃花島等。文化博物館金庸展則今起開放至10月，現有金庸館將加入新元素，展出由金庸家人近日捐贈給館方永久收藏的金庸半身像。所有展覽免費入場。

預算3500萬 盛事基金資助四成

方圓明稱，展覽初衷為讓市民尤其年輕人感受金庸筆下角色的俠義精神，獲查太授權後自2019年起籌備。方憶述，當年查太提出兩個要求，一是金庸生前只慶祝農曆二月初六生日，故展覽須於昨日開始，而非新曆3月10日；二是巡迴展須以香港為起點。方稱，是次活動至今開支估計3500萬元，當中1500萬元由文化藝術盛事基金撥款資助，他無透露資助用途，僅強調不包括用以支付版權費、策展費及雕塑製作費；又稱仍有活動在籌備，最終開支會超出資助金額。文體旅局長楊潤雄昨稱，是次展覽資助安排與以往一樣，政府會獲悉整體報告和費用內容後才會過數。特首李家超稱有信心可成為全球盛事，吸引全球金庸迷來港致敬，再掀「金庸熱」。

任哲細琢4年 畫3000手稿

36尊雕塑全數由去年經高才通計劃來港的內地藝術家任哲創作，花4年完成，總重量達15噸。方圓明說，全數雕塑由任哲擁有，「無償借出」予港展覽。任哲昨分享製作過程，今次為最複雜的製作，因人物橫跨不同朝代、年齡、性別及性格，亦需考慮展覽時與其他角色的情感聯繫等，故他反覆研讀金庸小說、相關影視漫畫等，畫了3000多張手稿才動手製作，每個雕塑的顏色、動態、材質均細緻推敲，如個性較沉穩角色會以銅製作，活潑外向人物則以不鏽鋼製作。

雕郭靖東方不敗難度高

任笑言，金庸筆下很多武功高強的都是年輕英俊男士，故雕塑要確保有反差、可區分，故時常製作數個後才發現反差不夠，要整批推倒重來；最難製作的是正在機場展出、練「降龍十八掌」 的郭靖，因其高度達4.5米；強悍霸氣的東方不敗，亦因「每過一段時間再看，還是覺得那個味道差一點」，結果造到第四版才滿意

雕塑巡迴展 星洲澳門有意辦

方圓明透露，深圳、澳門、新加坡等地表示有意展出金庸雕塑，故在港展出後將移師各處展覽，正考慮如何分配，盼有雕塑留港或回港再展出。林國輝稱，館內現有金庸館2017年建成，展出金庸小說的報章連載版手稿等，至今已有260萬人次入場，一直盼望擴充金庸館藏品，將與策展方商討部分雕塑留港繼續展出，有機會亦爭取永久留港。