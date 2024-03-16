金庸展36雕塑傳俠義 將各區展出 策展人爭取永久留港

【明報專訊】已故武俠小說泰斗查良鏞（金庸）百歲誕辰紀念活動展覽昨揭幕，共展出36尊金庸筆下人物雕塑。中環愛丁堡廣場昨起展出10尊，包括《神鵰俠侶》小龍女、楊過及其經典神鵰；文化博物館今起展出《笑傲江湖》東方不敗、令狐冲等另外22尊雕塑。另4尊雕塑，包括《射鵰英雄傳》郭靖、《天龍八部》掃地僧等會於全港各區展出。文化博物館總館長林國輝稱會爭取部分雕塑落戶香港及擴展現有金庸館，今次館內展覽料可吸引逾10萬人次入場。策展人方圓明稱，雕塑稍後將到其他地方巡迴展出，正考慮如何分配，如有機會及合適場地，亦盼在港永久展出。
中環愛丁堡廣場展覽昨起開放至7月，除雕塑外，亦有兩個設計靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，設擴增實境科技（AR）讓市民體驗金庸武俠世界，另有多個還原小說情景的「打卡位」，如小龍女練內功的寒玉牀、桃花島等。文化博物館金庸展則今起開放至10月，現有金庸館將加入新元素，展出由金庸家人近日捐贈給館方永久收藏的金庸半身像。所有展覽免費入場。
預算3500萬 盛事基金資助四成
方圓明稱，展覽初衷為讓市民尤其年輕人感受金庸筆下角色的俠義精神，獲查太授權後自2019年起籌備。方憶述，當年查太提出兩個要求，一是金庸生前只慶祝農曆二月初六生日，故展覽須於昨日開始，而非新曆3月10日；二是巡迴展須以香港為起點。方稱，是次活動至今開支估計3500萬元，當中1500萬元由文化藝術盛事基金撥款資助，他無透露資助用途，僅強調不包括用以支付版權費、策展費及雕塑製作費；又稱仍有活動在籌備，最終開支會超出資助金額。文體旅局長楊潤雄昨稱，是次展覽資助安排與以往一樣，政府會獲悉整體報告和費用內容後才會過數。特首李家超稱有信心可成為全球盛事，吸引全球金庸迷來港致敬，再掀「金庸熱」。
任哲細琢4年 畫3000手稿
36尊雕塑全數由去年經高才通計劃來港的內地藝術家任哲創作，花4年完成，總重量達15噸。方圓明說，全數雕塑由任哲擁有，「無償借出」予港展覽。任哲昨分享製作過程，今次為最複雜的製作，因人物橫跨不同朝代、年齡、性別及性格，亦需考慮展覽時與其他角色的情感聯繫等，故他反覆研讀金庸小說、相關影視漫畫等，畫了3000多張手稿才動手製作，每個雕塑的顏色、動態、材質均細緻推敲，如個性較沉穩角色會以銅製作，活潑外向人物則以不鏽鋼製作。
雕郭靖東方不敗難度高
任笑言，金庸筆下很多武功高強的都是年輕英俊男士，故雕塑要確保有反差、可區分，故時常製作數個後才發現反差不夠，要整批推倒重來；最難製作的是正在機場展出、練「降龍十八掌」 的郭靖，因其高度達4.5米；強悍霸氣的東方不敗，亦因「每過一段時間再看，還是覺得那個味道差一點」，結果造到第四版才滿意
雕塑巡迴展 星洲澳門有意辦
方圓明透露，深圳、澳門、新加坡等地表示有意展出金庸雕塑，故在港展出後將移師各處展覽，正考慮如何分配，盼有雕塑留港或回港再展出。林國輝稱，館內現有金庸館2017年建成，展出金庸小說的報章連載版手稿等，至今已有260萬人次入場，一直盼望擴充金庸館藏品，將與策展方商討部分雕塑留港繼續展出，有機會亦爭取永久留港。