康城噪音投訴者眾 環署揭來自單位已損壞生活設施

環保署表示今年3月4日至昨日共收到18宗投訴，指晚上在日出康城LP6、晉海及Montara內園一帶受源頭不明和不規則的高頻噪音滋擾，部分投訴人懷疑噪音源自附近的數據中心。署方派人到場發現，噪音出現時間不定，附近環境佈局較複雜，涉及不同屋苑、共用花園及樓宇設備，其後多次派員於深夜時段到現場運用聲學相機調查，昨日凌晨發現噪音源自屋苑內園一個中高層單位，遂聯絡物管公司跟進。

區內另一噪音來源 數據中心

張美雄於facebook表示，得悉環保署找到的噪音源頭來自Montara中層某一單位，他回應本報查詢時引述環保署稱，檢測到噪音源頭時已是凌晨兩時多，未必方便到涉事單位了解，遂聯絡管理處跟進，發出噪音的裝置仍需與管理處再溝通了解，又認為昨晚狀况應已改善。

另外，張表示區內有另一噪音來源，附近的數據中心一直產生噪音，幾年前曾跟進並處理，但最近再增建另一數據中心，衍生噪音，與環保署了解後懷疑是後備發電機、天台的散熱風扇等設施發出，正在商討相關問題。