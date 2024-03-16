餐酒混液態可卡因 兩學生涉收酬拆貨

【明報專訊】警方近日發現有販毒集團從南美輸入一批懷疑混入液態可卡因的餐酒，周三及周四採取行動，檢獲可提煉成214公斤的液態可卡因及其他毒品，市值約2.15億元。行動中5人被捕，包括一名主腦及一名應屆文憑試考生，後者疑為數千元報酬犯案，5人將被暫控串謀販運危險藥物罪或販運危險藥物罪，今於西九龍裁判法院提堂。
南美輸入毒品共值2億 共拘5人
警方3月13日先搗破位於葵涌一工業大廈的毒品儲存倉，在該80平方呎的辦公室發現279箱報稱餐酒的貨物並檢查，其中71箱、共426支餐酒疑為液態可卡因，共約320公升。單位亦檢獲一塊1公斤懷疑可卡因磚、約400克懷疑氯胺酮及約740克懷疑大麻花。3名18至23歲、分別姓劉、任及張的男子正拆貨，其中一人涉嫌控制及招攬另外兩名18歲學生運輸及派遞，招攬方式待查，相信為朋友介紹或網上認識，報酬約數千元。
警方同日在上水一住宅單位及深水埗區拘捕兩人，分別姓黎（31歲）及姓林（33歲），相信黎負責控制在葵涌被捕的3人搬運「毒餐酒」，林為主腦，負責策劃販毒活動，警方亦在林的車及油麻地住所搜出55萬元懷疑犯罪得益。
警方相信集團與油麻地、葵涌、觀塘及流浮山多個處所有關，其中在流浮山一倉庫檢獲635箱、共3810支餐酒，當中並無毒品，但相信與藏有液態可卡因的餐酒一同由南美地區運港，以作掩飾。警方昨日再在觀塘一個迷你倉庫發現3支700毫升懷疑液態可卡因，以及19包、共重約500克懷疑霹靂可卡因，市值約170萬元。