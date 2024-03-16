餐酒混液態可卡因 兩學生涉收酬拆貨

南美輸入毒品共值2億 共拘5人

警方3月13日先搗破位於葵涌一工業大廈的毒品儲存倉，在該80平方呎的辦公室發現279箱報稱餐酒的貨物並檢查，其中71箱、共426支餐酒疑為液態可卡因，共約320公升。單位亦檢獲一塊1公斤懷疑可卡因磚、約400克懷疑氯胺酮及約740克懷疑大麻花。3名18至23歲、分別姓劉、任及張的男子正拆貨，其中一人涉嫌控制及招攬另外兩名18歲學生運輸及派遞，招攬方式待查，相信為朋友介紹或網上認識，報酬約數千元。

警方同日在上水一住宅單位及深水埗區拘捕兩人，分別姓黎（31歲）及姓林（33歲），相信黎負責控制在葵涌被捕的3人搬運「毒餐酒」，林為主腦，負責策劃販毒活動，警方亦在林的車及油麻地住所搜出55萬元懷疑犯罪得益。

警方相信集團與油麻地、葵涌、觀塘及流浮山多個處所有關，其中在流浮山一倉庫檢獲635箱、共3810支餐酒，當中並無毒品，但相信與藏有液態可卡因的餐酒一同由南美地區運港，以作掩飾。警方昨日再在觀塘一個迷你倉庫發現3支700毫升懷疑液態可卡因，以及19包、共重約500克懷疑霹靂可卡因，市值約170萬元。