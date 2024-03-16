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港聞二

拒批電話卡實名制覆核 官：沒合理理據

【明報專訊】電話卡實名登記制度實施後，有巿民入稟高等法院提出司法覆核，指相關規例無助阻止電話騙案，更妨礙巿民以匿名身分舉報。高院早前開庭審理，昨日頒下判辭，以申請人無提出合理理據及勝算，加上申請延誤，駁回覆核許可申請。

申請人指無助遏電騙 礙匿名舉報

申請人是張煥堯，建議答辯人為商務及經濟發展局、通訊事務管理局及保安局。法官高浩文在判辭引述其覆核理據稱，申請人認為《電訊（登記用户識別卡）規例》內容偏頗，阻礙巿民舉報罪行，舉報者可能擔心身分被公開，令他們不願報案或指證，而且發生嚴重罪行與電話實名制無直接關係，不能有效防止罪行；在公眾利益上，需要在防範罪行及個人私隱上取平衡，但當局卻在此方面失衡。

官：縱或礙求助 當局已權衡

法官在判辭表示，申請人無提出合理理據及勝算。判辭指出，申請人同意實名制未必能預防罪案，但至少能協助偵查罪惡並起阻嚇作用。即使實名制下部分人會因個人因素極不願意舉報或求助，但當局制定規例時已平衡相關益處。

判辭續指，法例制訂屬行政或立法機關職責，除非明顯不合理，否則法庭無合理基礎干預，而且司法覆核並非用作法例的起草或再草擬，即使建議修訂有助改善條例或改變現行權衡，但對法庭來說亦非合理可爭辯的理據；加上申請人在規例生效近一年後才提出司法覆核，存有延誤，法官最終拒批司法覆核申請。

【案件編號：HCAL 805/23】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 電話卡實名制

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