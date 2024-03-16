明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

釣艇公司船屋焚毁 前員工嚴重燒傷疑縱火

【明報專訊】屯門大欖涌一間釣魚艇出租公司昨天凌晨疑遭刑事毁壞及縱火，船屋辦公室、兩隻快艇及一架水電單車焚毁。一名前員工身體多處燒傷半昏迷送院，截至昨日情况危殆。警方在其身上檢獲兩個打火機，懷疑與案有關。

傷者身上檢火機 曾就解僱索償

遭縱火的大欖涌水上俱樂部位於大欖涌道河邊，經營出租釣魚艇。昨晨6時許，泊在碼頭浮橋用作辦公室的約20呎長船屋突然起火，火勢迅速蔓延，波及停泊旁邊的兩隻快艇及一架水上電單車，大量濃煙冒出，驚動附近多名村民報警，鄰近大欖涌消防局的消防員接報趕至開喉滅火，並發現碼頭浮橋一名男子燒傷。消防在場發現助燃劑，認為火警起因有可疑。警方亦發現公司招牌及兩個閉路電視遭破壞，並在傷者身上檢獲兩個打火機，經調查列作縱火及刑事毁壞，案件由屯門警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

受傷48歲胡姓男子面部一級燒傷，手、腳三級燒傷，留醫屯門醫院。據了解，胡為上址前員工，約一個月前被同樣姓胡的東主辭退，曾要求賠償，雙方因此有金錢糾紛。

廣告牌CCTV毁壞

另外，根據閉路電視片段，傷者事發前進入上址，先毁壞廣告牌及兩個閉路電視，繼而閉路電視拍攝到船起火。

涉事兩隻快艇及水上電單車嚴重焚毁，其間快艇斷纜漂離碼頭約10米，火救熄後拖回岸邊，其中一隻瞬即下沉。

海事處事後派員在沉船位置放置浮標提醒途經船舶，稍後將安排打撈，另在停泊浮橋的快艇貼告示，要求船主移走快艇。

相關字詞﹕快艇 刑事毀壞 縱火

上 / 下一篇新聞

花墟道重建 提供千單位開水道公園 25億收購 影響20花店190業權 最快2033完工
花墟道重建 提供千單位開水道公園 25億收購 影響20花店190業權 最快2033完工
市建稱不考慮賺蝕 測量師：不看好大賺，有社會價值
市建稱不考慮賺蝕 測量師：不看好大賺，有社會價值
鄧炳強：附屬例不會超越主體法例 內會支持豁免預告期 23條料最快下周恢復二讀
鄧炳強：附屬例不會超越主體法例 內會支持豁免預告期 23條料最快下周恢復二讀
港區天主教：23條不改告解保密
港區天主教：23條不改告解保密
外交公署批美大使妄議23條立法
外交公署批美大使妄議23條立法
議員指人工開支致虧損 中大醫院：有小心控制
議員指人工開支致虧損 中大醫院：有小心控制
牙科修例 牙醫在場衛生員可洗牙
牙科修例 牙醫在場衛生員可洗牙
金庸展36雕塑傳俠義 將各區展出 策展人爭取永久留港
金庸展36雕塑傳俠義 將各區展出 策展人爭取永久留港
深圳團友慶幸遇上展覽 巴西客鍾情金輪法王
深圳團友慶幸遇上展覽 巴西客鍾情金輪法王
麥當勞全球多地死機 一度人手落單現金付款
麥當勞全球多地死機 一度人手落單現金付款
女嬰疑遭保母虐待腦癱 母哭訴「如受刑」盼奇蹟
女嬰疑遭保母虐待腦癱 母哭訴「如受刑」盼奇蹟
避捕藏毒車司機落網 捱撞婦不治
避捕藏毒車司機落網 捱撞婦不治
港女足前助教非禮罪脫 官：舉證未達標不代表無事發生
港女足前助教非禮罪脫 官：舉證未達標不代表無事發生
高鐵「靈活行」周一起擴至深圳北
高鐵「靈活行」周一起擴至深圳北
求肝消防病情惡化 妻：已毋須換
求肝消防病情惡化 妻：已毋須換
保安局文員跑步暈倒入ICU
保安局文員跑步暈倒入ICU
李宇軒：簽借據始知 陳梓華真名
李宇軒：簽借據始知 陳梓華真名
英眾籌餘款付顧問公司 助晤英議員、伙彭定康聯署
英眾籌餘款付顧問公司 助晤英議員、伙彭定康聯署
時任區議員：7．21兩日前聞「吹大雞」 警長稱已有部署
時任區議員：7．21兩日前聞「吹大雞」 警長稱已有部署
遭木方擊斃司機 女友指曾怨僱主「不顧人命」
遭木方擊斃司機 女友指曾怨僱主「不顧人命」
銅鑼灣劫表案 開門客被捕 另拘5非華裔 失表未尋回
銅鑼灣劫表案 開門客被捕 另拘5非華裔 失表未尋回
已收大坑西九成單位 平民屋宇：可如期動工
已收大坑西九成單位 平民屋宇：可如期動工
拒批電話卡實名制覆核 官：沒合理理據
拒批電話卡實名制覆核 官：沒合理理據
餐酒混液態可卡因 兩學生涉收酬拆貨
餐酒混液態可卡因 兩學生涉收酬拆貨
康城噪音投訴者眾 環署揭來自單位已損壞生活設施
康城噪音投訴者眾 環署揭來自單位已損壞生活設施
九市速遞：空中航程30公里 廣汽「飛車」試飛完成
九市速遞：空中航程30公里 廣汽「飛車」試飛完成
九市速遞：「封關」近兩周 60萬人次出入橫琴
九市速遞：「封關」近兩周 60萬人次出入橫琴
九市速遞：韶關「東數西算」中心營運 處理灣區數據
九市速遞：韶關「東數西算」中心營運 處理灣區數據
九市速遞：開發油氣 深水導管架「海基二號」珠海完工
九市速遞：開發油氣 深水導管架「海基二號」珠海完工
灣區手記：街頭「求助」 ／文：尚東美
灣區手記：街頭「求助」 ／文：尚東美
【Emily】最佳新聞獎 明報奪12獎4冠
【Emily】最佳新聞獎 明報奪12獎4冠
【Emily】5000萬元放彩蛋唔收錢？ 楊潤雄：建Art@Harbour品牌
【Emily】5000萬元放彩蛋唔收錢？ 楊潤雄：建Art@Harbour品牌
【Emily】數碼港招聘博覽 警隊擺攤show拆彈
【Emily】數碼港招聘博覽 警隊擺攤show拆彈