釣艇公司船屋焚毁 前員工嚴重燒傷疑縱火

傷者身上檢火機 曾就解僱索償

遭縱火的大欖涌水上俱樂部位於大欖涌道河邊，經營出租釣魚艇。昨晨6時許，泊在碼頭浮橋用作辦公室的約20呎長船屋突然起火，火勢迅速蔓延，波及停泊旁邊的兩隻快艇及一架水上電單車，大量濃煙冒出，驚動附近多名村民報警，鄰近大欖涌消防局的消防員接報趕至開喉滅火，並發現碼頭浮橋一名男子燒傷。消防在場發現助燃劑，認為火警起因有可疑。警方亦發現公司招牌及兩個閉路電視遭破壞，並在傷者身上檢獲兩個打火機，經調查列作縱火及刑事毁壞，案件由屯門警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

受傷48歲胡姓男子面部一級燒傷，手、腳三級燒傷，留醫屯門醫院。據了解，胡為上址前員工，約一個月前被同樣姓胡的東主辭退，曾要求賠償，雙方因此有金錢糾紛。

廣告牌CCTV毁壞

另外，根據閉路電視片段，傷者事發前進入上址，先毁壞廣告牌及兩個閉路電視，繼而閉路電視拍攝到船起火。

涉事兩隻快艇及水上電單車嚴重焚毁，其間快艇斷纜漂離碼頭約10米，火救熄後拖回岸邊，其中一隻瞬即下沉。

海事處事後派員在沉船位置放置浮標提醒途經船舶，稍後將安排打撈，另在停泊浮橋的快艇貼告示，要求船主移走快艇。