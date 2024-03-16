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港聞二

銅鑼灣劫表案 開門客被捕 另拘5非華裔 失表未尋回

【明報專訊】銅鑼灣富明街一間表行上月28日遭3人持開山刀及鐵槌打劫。警方調查後確認表行損失25隻名表，總值612萬元，並於前日拘捕6名印尼男女，涉嫌行劫及違反逗留條件。其中持刀男、掠表女及涉嫌假扮顧客開門的女子將被暫控行劫，案件分別於今日及周一在東區裁判法院提堂。另外3人繼續扣查。失表下落未明。據了解，案中持槌行劫的巴基斯坦男案發翌日已乘飛機離港，正被通緝。

持槌行劫巴裔男已離港

港島總區重案組總督察盧嘉晉表示，案發當日下午2時許，3名蒙面賊闖入表行，砸毁飾櫃玻璃掠去一批名表，登上門外接應的假牌私家車逃去。警方翌日於大圍銅鑼灣山路近沙田北食水配水庫尋獲賊車，車內檢獲一個大槌、3把開山刀、5隻勞工手套、玻璃碎片和表托等。案發前一名女子推門進入表行，警方相信她是劫匪同黨，假扮顧客為3賊人開門。至於落手搜掠手表的黑衣人是一名女子，她被捕後昨晚被警方帶回警署調查。

1為酷刑聲請者 1持本港身分證

盧嘉晉稱，警員翻查閉路電視，鎖定涉案人逃走路線、身分及住址，周三及周四在新蒲崗、元朗、屯門等共拘捕6名印尼人，3男3女介乎26至35歲，涉嫌行劫。

被捕人的角色包括扮客要求開門、持刀行劫、搜掠手表、擔當支援；4人另涉逾期居留，一人為酷刑聲請者，一人持本港身分證。

印尼籍參與表行劫案首例

盧說本案是警方首次發現有印尼籍人士參與表行劫案並擔任劫匪，會繼續追查案中其他賊人、司機、幕後策劃者及贓物下落，呼籲有消息人士致電2860 7834或9886 0043與警方聯絡。

相關字詞﹕劫表

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