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港女足前助教非禮罪脫 官：舉證未達標不代表無事發生

【明報專訊】香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉被指於2021年摸下屬胸部和從後環抱等，昨於西九龍裁判法院被裁定3項非禮罪脫。裁判官表示，被告和事主並非簡單上司下屬關係，或是深厚的朋友關係，法庭無法穩妥信納事主證供屬實。辯方裁決後申請訟費被拒，裁判官指控方舉證未達標準，不代表「完全無事情發生」，因事主相隔一段時間始報警，影響證供可靠性。

案發逾年報警 官指證供籠統

被告黃子偉（40歲）被控於2021年7至9月在某工廈及某車內非禮事主X，並於9月23日在某工廈非禮X。庭上透露，X於2022年7月、即案發逾一年後寫信向足總投訴，一個月後向警方報案。

裁判官彭亮廷裁決時表示，X供稱工作時遭被告摸胸和大腿，其後向友人控訴被「抽水」，彭官指「抽水」有身體接觸之意，惟X說法籠統，無說出非禮次數，加上X錄口供時沒說出3次非禮事件的日期，庭上作供亦不記得細節，不排除X記憶出錯。

警誡程序惹疑 官拒納招認

彭官稱不相信X誣告被告，但看來兩人並非簡單上司下屬關係；根據WhatsApp信息，X控訴遭被告非禮後，被告無即時否認，反指自己遇上交通意外，X傳送表情符號回應。彭官認為如X嚴肅指控被告非禮，應認定對方是犯法者，不會發送表情符號；至於兩人關係為何在一年間變卦，令X決定報警，具體原因無人知曉，但已影響X證供的可靠性。

彭官提及，警員2022年8月截停被告搜身，事前未告知拘捕罪名，做法不符警隊守則，「從某角度來睇，有越權之嫌」。彭官批評4名警員將被告帶走，卻沒解釋何事，「或多或少帶有威嚇成分」。此外，警員供稱將被告口頭招認寫入警員記事冊，警誡涉及61行句子，卻稱在一分鐘內完成警誡；彭官指「若要說出61行文字，語速需要為一秒講出一行文字」，不知警員如何做到，下令剔除被告招認。

【案件編號：WKCC 1679/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 罪名不成立 非禮 助理教練 女子足球隊

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