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港聞二

女嬰疑遭保母虐待腦癱 母哭訴「如受刑」盼奇蹟

【明報專訊】一名9個月大女嬰1月底在屯門接受仁愛堂社區保母照顧期間昏迷，保母涉虐兒被捕。女嬰母親近日受訪，哭訴女兒處於腦癱狀態，往後肯定永久傷殘，早前做開腦手術取出部分頭骨，「成個左腦成塊骨冇咗，用皮包住」，形容女兒每日如受刑，希望奇蹟發生。

仁愛堂：現階段不宜評論

社署回覆查詢時稱高度關注事件，屯門區服務營辦機構已就事件向社署提交報告，確認該保母已接受及通過營辦機構社工按其家庭情况和能力進行的評估，並已完成幼兒照顧技巧培訓；屯門區福利辦事處正支援有關家庭。仁愛堂表示警方正調查事件，現階段不宜揣測或評論，會全力配合調查，盡力協助受影響家庭。警方指被捕33歲鍾姓女子正保釋候查，4月中旬再報到。新界西醫院聯網總監王耀忠稱團隊緊密跟進個案，病人情况持續改善。

稱女兒永久傷殘 需再開腦

女嬰「小雪兒」的父母接受facebook專頁「夠薑子 呂校長 貓貓校監」訪問，小雪兒母親透露，女兒左腦被血塊覆蓋，右腦連帶受影響，「個腦誇張到壓埋一邊」，亦有腦缺氧情况。她稱，女兒頭部接受開腦手術後變形，「唔係我個女個樣」，眼睛只接收到光影，大可能失明，連行醫數十年的醫生亦稱未做過同類手術，不敢下刀，「叫我哋多啲祈禱，相信有奇蹟出現」。

身無表面傷 血塊成因未明

對於女兒傷勢，母親直言「到呢刻都未理解到發生咩事」，醫生形容情况罕見。父親補充，女兒身上無表面傷痕，醫生也未能解釋出現血塊原因，但過往九成個案均由撞擊所致；目前在中醫針灸下，女兒腳掌張力紓緩，可輕微活動。不過，小雪兒稍後需再做開腦手術，放回頭骨，但身體有可能吸收頭骨，要再擺放人工物料，每次手術均需全身麻醉，風險極大。

母親憶述得悉事件時不敢接受，即時崩潰蹲在走廊，「明明朝早同佢玩緊，點會突然間要死？」她目前24小時守候在女兒身邊，眼見女兒在病榻上，「每日每刻都好似行刑，不斷被人折磨，唔敢望佢」，自己非常內疚，「唔知點幫佢，佢咩都未做過、未試過」，家中長輩對事件亦感傷心，自己也不敢詳細向家人交代。

協助兩人的呂詩慧向本報補充，仁愛堂在事發後對家屬「零聯絡」，完全無支援，小雪兒雖已離開深切治療部，但往後面對重大手術，復康路長，家長情緒不穩，「唔知撐得幾耐」，盼外界支援關注。

相關字詞﹕仁愛堂 虐兒

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