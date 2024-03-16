牙科修例 牙醫在場衛生員可洗牙

註冊制下治療師可衛署外任職

目前牙科衛生員可於公私營界別工作，按牙醫指示為病人採取預防護理，不可補牙和剝牙，牙科治療師則只受聘於衛生署，提供學童牙科保健，按牙醫指示採取預防牙科護理、補牙和剝牙。立法會衛生事務委員會昨討論政府「口腔健康及牙科護理工作小組」中期報告，醫衛局提交文件顯示，政府期望牙管會在修例草案通過後3年內，設立牙專人員法定註冊制度，屆時牙科治療師可於衛生署外工作。

文件顯示草案以風險為本，維持牙專人員須受僱於註冊牙醫或與其合伙等才可執業，並須由牙醫事前檢查病人才可洗牙、補牙和拔牙，後兩者維持不能由牙科衛生員處理；檢查口腔、教育、拋光和施用氟化物等較低風險程序，牙專人員則可獨立處理。

社協幹事、口腔工作小組成員彭鴻昌向本報表示，小組成員對此有不同意見，認為政府中間落墨，並建議牙醫評估簡單個案可交由牙專人員洗牙，深層洗牙、牙周病等維持牙醫負責，相信仍有助紓壓。

議員倡禁內地牙醫港宣傳

醫衛界議員林哲玄於會上稱，本港牙醫不能宣傳，建議當局限制內地牙科機構在港賣廣告。陳松青說正研究在現有法例下規管跨境廣告，考慮需否額外規管。