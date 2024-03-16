議員指人工開支致虧損 中大醫院：有小心控制

稱1月收入1.8億創新高

中大醫院去年獲准順延兩年還款，若再獲批可多延3年。馮康昨於會上未提及LBITDA虧損超出推算，稱去年7月至今年1月LBITDA虧損1.9億元，按年改善27%；同期總收入11.4億元，其中1.8億元今年1月錄得，創開院新高。他稱將控制成本和調整價格，確保2024/25年度達至收支平衡。醫衛局長盧寵茂稱，明年3月前會再向委員會匯報，決定需否尋求多延3年還款。

立法會文件顯示，該院去年下半年實際可變成本為1.59億元，少於推算300萬元，而實際固定成本和員工成本分別為1.83億和4.44億元，較推算多2100萬和2600萬元。議員陳沛良稱藥物是可變成本，質疑院方解釋藥物開支是虧損主因，為何實際可變成本卻低於推算；議員陳永光亦關注藥物價格將持續通脹，院方如何控制成本。

指腫瘤科藥物超預算

馮康回應稱，院方過去一年腫瘤科病人遠超推算，相關藥物較貴，佔整體藥物開支逾四成；去年下半年醫療消耗品通脹達雙位數，平均成本增加28%，部分達50%。他稱可變成本包括不同項目，院方正減少藥物浪費，並已於今年1月調整收費，以取得合理利潤。

議員田北辰質疑，數據顯示該院虧損主因是人工開支上漲，而非藥物成本，促請院方下次如實交代。馮康稱有小心控制員工成本，護士流失率高亦致業務難拓展。田反駁高流失率理應會減少人工開支；馮回應稱原來推算有計及人手流失。

中大醫院早前有護士投訴被資深護士性騷擾，該院其後向涉事職員發警告信，院方解釋無充分證據顯示涉刑事，故無報警。田北辰關注事件反映院方管理問題，稱應交由警方決定是否涉刑事，「你做埋警察（嘅決定），有冇搞錯？」馮康稱一般由有經驗職員獨立調查事件，若懷疑涉刑事會報警。