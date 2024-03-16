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港區天主教：23條不改告解保密

【明報專訊】立法會早前審議「隱匿叛國」罪時，本身是牧師的選委界立法會議員管浩鳴關注，告解是神職人員與教徒間的機密，會否有條文保障。天主教香港教區昨回應，23條立法不會改變教會一貫以來施行告解的保密做法。

保安局長鄧炳強昨出席活動時，被問到若神職人員聽到有意圖想違反叛國罪的人的告解，而沒有舉報，有關神職人員會否觸犯隱匿叛國罪；鄧回應稱非常尊重宗教自由，相信任何人在守法情况下從事任何活動都受到保障。

就近日社會對告解的關注，天主教香港教區回應表示，認同公民有義務保障國家安全，教區亦曾就23條立法表達意見，但昨未提及其意見；教區認為23條立法不會改變教會一貫以來施行告解的保密做法。

早前管浩鳴於審議23條草案的法案委員會提到，天主教、聖公會有接受信徒告解的傳統，一般做法屬「神職人員與信徒之間的機密」，不應外泄，關注政府會否有條文保障。律政司長林定國當時回應稱，難對宗教人士或社工等作例外安排。

管浩鳴：盡量勸化處理

管浩鳴昨日向本報表示，基督教（新教）傳統上較少告解，相信23條立法後受影響較小。他表示，神職人員與教徒間的交談內容原則上屬秘密，他稱願意傾談亦代表對方有良知，故盡量會以勸化方式處理，認為在不向第三者披露的原則下，亦有很多方法可阻止對他人造成傷害的事發生。

（23條立法）

相關字詞﹕天主教香港教區 管浩鳴 告解 23條立法

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