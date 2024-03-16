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鄧炳強：附屬例不會超越主體法例 內會支持豁免預告期 23條料最快下周恢復二讀

【明報專訊】《基本法》23條立法賦權特首會同行政會議就維護國安所需制訂附屬法例，保安局長鄧炳強昨日表示，附屬法例的內容不會超越主體法例，舉例不會進一步延長羈留期限等。他解釋附例旨在為主體法例條文提供進一步措施，如為負責國安人員提供安全屋及人身保護等。另外，立法會內務委員會昨日一致支持，豁免草案恢復二讀辯論需作出的預告，讓其盡快提交大會審議。按照規定，若立法會主席酌情豁免預告期限，最快下周可恢復二讀。

舉例延羈留14日 不可更長

政府就23條立法提出修正案，賦權特首會同行政會議制訂附屬法例以維護國安，並更有效實施23條、《港區國安法》包括國安公署的職責等。鄧炳強昨日主動回應，表示有人刻意抹黑政府訂立附例的權力，「喜歡立什麼例也可以」，質疑是在恫嚇港人，強調當局不會胡亂立例。他解釋，附例內容不會超越主體法例範圍，舉例法例訂明警方最多延長羈留期限14日，附例無權再延長，另法例賦權當局撤銷指明潛逃人士的特區護照，附例亦不能進而註銷其身分證。

鄧表示，附例旨在就法例條文提供進一步措施，舉例今次立法禁止騷擾處理國安案件或工作的人員，當局可透過附例為有關人員提供安全屋及人身保護等。他表示，附例在本港法律十分普遍，採取「先訂立、後審議」方式，程序簡便快捷，香港目前有超過20條附例，英、美也有同樣制度。

限議員今午前提交修正案

另一方面，法案委員會已完成審議工作，法案委員會主席廖長江昨日向立法會內委會作口頭報告。鄧炳強昨去信內委會，稱法案委員會已完成工作，為「早一日得一日」完成立法，特區政府「懇請立法會繼續全力支持，使立法工作可以最快速度進入下一個程序」。

鄧炳強在信中懇請內委會支持他，向立法會主席請求批准豁免恢復二讀辯論及提交修正案的預告期限，使草案在最早而可行的日子提交立法會大會討論，盡早恢復二讀。他在信中同時請內委會，為提交修正案訂立最早的限期。內委會昨日討論後一致支持鄧建議，並將議員提交修正案的限期訂於今日中午12時。

至少12天預告 主席可酌情

翻查資料，豁免法案恢復二讀預告情况罕見，其中去年區議會改制及2021年新選舉制度的條例草案，均未有申請豁免。根據《議事規則》，負責法案的官員或議員須在恢復二讀辯論前至少12天作出預告，如果須在內委會認為法案準備就緒後的9天內恢復二讀辯論，則要在該次內委會會議後兩天內預告，惟立法會主席可酌情豁免預告期限。按立法會文件，昨日在內委會討論的法案，依照程序最快可在本月27日的大會恢復二讀辯論，若獲准豁免預告將可提前二讀，沒有任何期限。

明報記者

（23條立法）

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