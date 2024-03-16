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花墟道重建 提供千單位開水道公園 25億收購 影響20花店190業權 最快2033完工

【明報專訊】市建局昨日宣布啟動收購成本25億元的旺角「洗衣街/花墟道」發展計劃，包括在界限街遊樂場位置興建「水道公園」及重建花墟部分範圍，日後可提供約1350伙，地盤總面績約2.93萬平方米，共涉6個地盤，其中不涉收購的地盤B預計最快2033年完工。市建局稱花墟一帶常交通擠塞、行人路面積不足，重建旨在促進花墟發展，料花墟約120間花店中有20間受影響。有受影響花店店主表示無奈，冀能在當區覓得位置繼續經營，亦有旅客希望擺滿鮮花的花墟特色可保留。

梁振英：勿以賠償買斷花墟血氣

曾任市建局董事的全國政協副主席梁振英昨在社交媒體表示，市建局過去的雀仔街和花布街重建項目，最後造成舊樓沒保留、行業沒保育的「雙失」，冀市建局汲取教訓，建議理事到花墟了解商戶需要，勿用豐厚賠償「買斷商戶、買斷花墟的血氣」。

建多用途大樓停車場 增步行街

重建項目分6個地盤，面積較大的地盤B介乎花墟道及洗衣街交界，現在該政府土地上有界限街遊樂場、界限街一號及二號體育館等設施，市建局計劃沿花墟徑建設一條「城市水道」，串連周邊康體設施，水道兩旁分別是有8800平方米的「水道公園」和一幢多用途綜合大樓，大樓下設220個公眾車位地下停車場，料最快2033年建成。

涉275住戶33商戶

市建：重建後花店有位回遷

另外5個地盤則散佈花墟一帶，當中最大地盤A1位於太子道西及洗衣街交界，未來將發展成商業住宅項目，興建樓高42至43層商業住宅大廈，提供1350個單位；其餘4個地盤則分佈於花墟道樓齡較高的舊樓。市建局表示，由於地盤A1位於策略性位置，故會將面積較小的地盤A2至A5地積比，轉移到面積較大的地盤A1，另預計約275個住戶及約33個商戶受影響，涉及約190個業權。

至於A2至A5地盤，市建局稱將改建為綠化公共空間及低矮的建築，設聚腳點及臨街店舖，另外在花墟道的後巷建造「第三條花墟步行街」，增加整區的可步行性。

市建局總經理（收購及遷置）鍾建強表示，早前曾向受影響花店做意見調查，由於現時距離搬遷仍有一段時間，會繼續與他們探討如何協助繼續經營，又稱重建後有足夠店舖位置，視乎有關花店是否願意重建後回遷。

店主有憂租更貴 有盼環境改善

在花墟道經營約20年的花吧有限公司總經理林鴻敏表示，多年經營結識了不少熟客，對重建感無奈，現時每月租金約85,000元，希望日後能在同區另覓舖位，但擔心租金會因重建上調；又指由於舖位上方樓宇老舊，店舖天花和牆壁常常出現不同程度的石屎剝落。

同樣受影響的香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春稱心情較複雜，認為日後建成高樓大廈，與現時自然環境或有些不太相符，另希望市建局能對受影響商舖做好補償。

在後巷經營售賣種子的「開心園藝」店主麥女士表示，後巷舖租每月約1萬元，但人流不多，期待重建後可改善後巷環境，自己希望租臨街舖位賣花。

身兼市建局董事的立法會議員（九龍西）鄭泳舜表示，過去旺角大球場旁的公園使用率不是很高，希望透過重建讓整區發展成新的運動體育消閒中心。油尖旺區議員李家軒表示，過往花墟一帶常有市民買花時將車停泊路邊，導致交通擠塞，期望新建地下停車場能紓緩車位緊張。

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相關字詞﹕市建局 旺角 重建

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