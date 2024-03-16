【Emily】最佳新聞獎 明報奪12獎4冠

近年社會對文化同藝術發展嘅關注提高，《明報》藝文部去年9月創辦逢周五出版的文化副刊「開眼」，以藝術文化為主題，力求雅俗兼容，打開讀者新視野。開眼封面系列獲得「最佳新聞版面設計（系列組）」冠軍。以創刊號為例，本報邀請本地漫畫家Pen So繪畫一隻巨型八爪魚蒐羅藝術品，塑成既像黑洞又如瞳孔嘅球形，寓意為大家帶嚟無盲點嘅藝術資訊。

一篇好報道，都有賴好嘅標題同照片畫龍點睛。《明報》去年5月採訪視網膜色素病變者點樣實現人生目標，完成1010公里單車環台遊。編輯文顥孜為故事以「兩輪四腳環台千里 一成視力心內明媚」而起嘅標題，獲得「最佳標題（中文）」冠軍。

而去年颱風「蘇拉」及「小犬」先後襲港，大潭紅山半島發生山泥傾瀉，其後被揭發該帶獨立屋有僭建或非法佔用政府土地。攝影記者曾憲宗嘅照片「天災、人禍」獲「最佳圖片（新聞組）」冠軍。Emily喺度恭喜一眾獲獎同事，《明報》定會繼續努力，秉持「專業、多元」報道新聞。