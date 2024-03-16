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港聞二

【Emily】最佳新聞獎 明報奪12獎4冠

【明報專訊】香港報業公會噚日公布「2023年香港最佳新聞獎」得獎名單，喺78個獎項中，《明報》獲得12項，當中4項冠軍，包括去年9月揭發在港未獲發牌嘅「綠石數字資產平台」（JPEX）涉違規在港宣傳及經營，報道同時獲得「最佳經濟新聞寫作（中文）」冠軍同「最佳獨家新聞」亞軍。截至今年2月，警方就事件拘捕70人，接獲2636名事主報案，涉款約16.1億元。報道由港聞版記者陳亦瀅、鄭律銘、施晉宇採寫。

近年社會對文化同藝術發展嘅關注提高，《明報》藝文部去年9月創辦逢周五出版的文化副刊「開眼」，以藝術文化為主題，力求雅俗兼容，打開讀者新視野。開眼封面系列獲得「最佳新聞版面設計（系列組）」冠軍。以創刊號為例，本報邀請本地漫畫家Pen So繪畫一隻巨型八爪魚蒐羅藝術品，塑成既像黑洞又如瞳孔嘅球形，寓意為大家帶嚟無盲點嘅藝術資訊。

一篇好報道，都有賴好嘅標題同照片畫龍點睛。《明報》去年5月採訪視網膜色素病變者點樣實現人生目標，完成1010公里單車環台遊。編輯文顥孜為故事以「兩輪四腳環台千里　一成視力心內明媚」而起嘅標題，獲得「最佳標題（中文）」冠軍。

而去年颱風「蘇拉」及「小犬」先後襲港，大潭紅山半島發生山泥傾瀉，其後被揭發該帶獨立屋有僭建或非法佔用政府土地。攝影記者曾憲宗嘅照片「天災、人禍」獲「最佳圖片（新聞組）」冠軍。Emily喺度恭喜一眾獲獎同事，《明報》定會繼續努力，秉持「專業、多元」報道新聞。

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