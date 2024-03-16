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港聞

港聞二

灣區手記：街頭「求助」 ／文：尚東美

【明報專訊】近日深圳有條新聞，一名網民稱有個老大爺向他求助，說自己身上只剩1.5元人民幣，問他如何「走路到深圳北站」，網友心生憐憫便給對方15元搭車。不料很多人在網帖下留言，稱該大爺在深圳行騙已久，「走了7年都沒走到北站」。深圳警方稍後公布，以涉嫌詐騙罪名拘留一名58歲無業男子（詳見《明報》3月13日A13版報道）。

內地街頭不時有以「求助」名義騙取小額錢款者，有些甚至是身穿校服的青少年，坐在路邊，旁邊的紙牌寫着「需6元坐車」「求12元吃飯」之類。移動支付時代到來後，這種現象變少了，大概是誰也沒現金，騙徒也難得手。

多年前，記者在羅湖口岸深圳一側遇到一名「身光頸靚」的男子，戴大粗金鏈和黑超，留着小鬍鬚，像是舊港產片的老土「有錢佬」造型。他向記者展示「被割爛」的西裝褲袋，聲稱自己錢包被偷走，假裝急得抓耳撓腮，刻意將手上的巨型A貨寶石戒指在記者面前晃來晃去，無非想說自己是有錢人，現在突遭意外，日後一定還錢。記者便說，要不要幫你報警？他說已經報過，但警察不理他。記者堅持說「那我再幫你報警」，報到警察來為止。那人一邊罵「警察來了也沒用」，一邊藉故走掉了。

後來再也沒見過那人，他如此張揚，「造型」又相當出位，估計也難逃法網。

文：尚東美

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