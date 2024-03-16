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九市速遞：空中航程30公里 廣汽「飛車」試飛完成

【明報專訊】全國人大代表、廣汽集團總經理馮興亞周三（13日）在廣州稱，廣汽將不斷強化科技創新，加快氫能、V2G（車和電網融合）、飛行器等前瞻技術研究。廣汽正研製「飛行汽車」GOVE，上周在廣州完成飛行展示，將於明年示範飛行，在未來營運航線試飛。

明報記者 林迎

馮興亞在廣州出席2024全國兩會代表委員媒體交流分享會時發言表示，今年總理的《政府工作報告》5次提到汽車產業，而2023年全國汽車產銷量突破3000萬輛，當中新能源汽車佔逾900萬輛；「汽車大省」廣東去年生產汽車逾519萬輛，當中廣州市產出317.9萬輛，是全國第一大汽車生產基地。馮又提到，廣汽集團去年產銷量首次超過250萬輛，創下歷史新高。

他表示，廣汽集團累計於自主研發投入450億元（人民幣，下同），研發人員超過6000名，參與140多項政府科研項目，未來將力爭突破固態電池、國產化車載晶片和智能駕駛等關鍵技術，加快氫能、V2G（車和電網融合）、飛行器等前瞻技術研究。

3月8日，廣汽集團自主研發的飛行汽車GOVE在廣州試飛，首次完成複雜低空環境飛行測試。GOVE為廣汽首創的「陸空兩棲」構造，既可於地面行駛，其飛行器部分亦可在空中飛行，目前最大起飛重量550公斤，最大航程30公里。廣汽將在2025年啟動飛行汽車示範運行，在未來營運航線試飛，2027年在大灣區兩至三座城市實現「多元站點-地面交通-空中交通」智慧出行服務，實現灣區「一小時通達」目標。

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