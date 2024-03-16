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港聞

港聞二

時任區議員：7．21兩日前聞「吹大雞」 警長稱已有部署

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動，昨於區院續審。林卓廷一方傳召時任民主黨元朗區議員黃偉賢作供，黃稱事發前兩日知道鄉事「吹大雞」，意指元朗區六條鄉的「鄉頭」會動員人力，警告反修例示威者不要入元朗。黃起初以為鄉事只會「按劇本辦事」，後來發現有人被藤條打到背脊受傷，「自己睇到都幾心悒」。

指部分鄉事派有黑幫背景

辯方證人黃偉賢擔任區議員30多年，他稱部分元朗鄉事派有黑社會背景，有人在九七回歸前「金盆洗手」，有人現在仍是黑幫頭目。黃稱2019年7月19日收到廈村居民致電，告知鄉事「吹大雞」，料兩日後動員村民驅趕示威者。黃解釋，只有俗稱「鄉頭」的鄉事委員會主席可以「吹大雞」集結六條鄉的居民。

問鄉事派議員 獲覆只曬馬

黃將消息告知警民關係組的鄧姓警長，鄧回覆警方已有部署。黃相信警方「收風多過我」，估計警方胸有成竹，故沒追問下去。黃透露，他亦向鄉事派背景的區議員查詢，獲告知7月21日「無咩嘢」，年輕人不挑釁就無事，黃以為鄉事派只想「曬馬」和展示實力。

至7月21日，黃前往港島區觀察遊行，其間曾與林卓廷在電話討論元朗鄉事動員，黃稱警方已部署，着林不用擔心。黃從WhatsApp收到白衣人聚集和藤條的照片，「我諗最多fit你一兩下」，相信警方能維持治安。不久傳出白衣人在雞地聚集，黃致電鄧姓警長查詢，鄧稱已派便衣警員到場。黃提及，曾有黑衣年輕人被人用藤條「輕輕fit下隻腳」，猶如「玩馬騮」，他仍相信鄉事派只想表態。

稱遭警盾壓身 警車轉頭駛走

當晚10時，黃稱收到林卓廷來電，林稱元朗有人受襲，局勢開始失控，兩人決定一同前往元朗觀察。林較早抵達港鐵站，遂自行出發。黃輾轉至翌日凌晨才到達元朗，其間有警員從衝鋒車走下，黃斥「做咩咁遲先嚟」，被警員用盾牌壓在身上。黃提及，曾有白衣人高呼「阿sir我哋支持你，有咩要幫手出聲，我哋過嚟打佢哋」，看似衝向前打他。他走近敲打衝鋒車的車窗，要求警員保護。該衝鋒車轉頭駛走，令他非常憤怒。聆訊下周一（18日）續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕黃偉賢 元朗站 林卓廷 暴動罪 721白衣人襲擊

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