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港聞

港聞二

英眾籌餘款付顧問公司 助晤英議員、伙彭定康聯署

【明報專訊】李宇軒昨圍繞2019年6至7月兩次全球登報計劃作供，稱扣除登廣告開支後，首次計劃餘款全數捐贈給「612基金」；第二次計劃餘款則用於英國一些支持香港的活動，包括支付公司顧問費，該公司曾協助安排劉祖廸等人與英國國會議員會面，亦因應國安法立法協助前港督彭定康舉行聯署。

港眾籌剩15萬 捐612基金

李宇軒早前證供提到，2019年6月第一次全球登報計劃共籌得約673萬元，扣除登廣告開支後，剩餘約15萬元。李昨補充餘款全數捐予「612人道支援基金」，用以支付被捕者律師費，以他理解做法「完全合法」，公眾不會反對，亦可避免「剩咗錢喺度，或者有人驚會落咗袋」。

就同年7月第二次眾籌，控方指出得款約30.8萬英鎊，扣除廣告費用的10萬英鎊，餘款約20萬元。李稱沒計算廣告費用，但「應該唔會有錯」，並稱款項其後由Jack Hazlewood的英國銀行戶口轉帳到他的香港渣打銀行戶口，剩款用於與英國相關的事宜，例如在一個支持香港的集會上支付泊車費。

李保存餘款 劉祖廸批核索款者

李宇軒解釋，餘款會保存在其銀行帳戶，付款者向劉祖廸一方申請批核費用後提供單據給李，他再退款給對方，形容「我就好似finance（財政）咁，我畀錢就得喇」。李補充，「『攬炒巴』嗰邊喺英國有一啲同支持香港有關嘅活動」，包括接觸顧問公司和舉辦遊行。控方問到目的是什麼？李答「民主」。

李稱顧問公司包括「Whitehouse Consultancy」，該公司的登記地址為英國，與美國白宮無關，曾協助安排劉等人與英國國會議員會面，分享對香港人權和民主狀况的擔憂，亦動用人脈在同年11月香港區議會選舉中監選。至2020年，公司持續與「香港監察」創辦人羅傑斯合作，並在5月因應國安法立法協助前港督彭定康舉行聯署活動，表達對立法的憂慮，與《中英聯合聲明》有牴觸。

（黎智英案）

相關字詞﹕李宇軒 港區國安法 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案

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