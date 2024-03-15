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港聞

港聞二

《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨第45日審訊，「從犯證人」李宇軒繼續作供，確認就2019年6月的全球登報計劃歐亞其餘12家媒體機構均有參與（見表），其中日本《朝日新聞》寄出的付款通知書上寫有「香港眾志」，李指當時政黨的成員有協助聯絡報社，估計是現已流亡的周庭，因她能說日語。

據控方案情，李宇軒及同案被告陳梓華等人2019年6月，因應二十國集團峰會籌備登報計劃，庭上昨展示的文件可見，13個國家或地區共19份報紙或網頁均有刊登廣告。

登報後識Mark Simon

指經陳梓華介紹

控方續就參與登報的傳媒機構提問，並展示陳梓華2019年7月9日轉寄自己與《華盛頓郵報》溝通的電郵給李宇軒，內容提及一名叫「Mark」的人，李稱他當時不知對方身分，同年9月前經陳介紹認識Mark Simon（黎智英助手）。

控方展示《日本時報》其中一版，李確認該廣告有在峰會的會場派發，廣告費約200萬日圓，但他不記得費用是否由他支付。另一則6月28日台灣《蘋果日報》的廣告，寫有「港臺同行 唇亡齒寒」，廣告委刊單的客戶顯示是李宇軒；李指廣告經費為120萬台幣。

控方關注為何《台蘋》付款通知書寫付款日期是7月5日，但李付錢的日子卻是約10日後。李解釋「T」（即陳梓華）原本稱他那方的人會處理款項，故他沒有再理會付款的事宜，雖然《台蘋》其間曾寄出一封信件，但李以為該只是付費後的單據，直至陳7月某天通知他「都係找番條數」，李遂支付該筆款項。

就美國《紐約時報》的廣告，法官李運騰稱留意到發票除發送給李外，還有一名叫「Anna Kwok」的人。李宇軒表示此人有份協助在報章安排廣告。

控方續展示另一則刊登於日本《朝日新聞》的廣告，寫上「WE RESIST FOR WHAT」，在發票上客戶一欄寫上「Demosisto」，李於庭上指該為政黨香港眾志，因為有時任眾志成員協助聯絡《朝日新聞》。控方問李是否知道該成員的身分？李稱不肯定，但「我估係周庭，因為我估得佢一個識得講日文」；李不知道周庭是否討論登報計劃的Telegram群組成員之一。

《歐洲政治報》同涉眾志

控方並呈上《歐洲政治報》的付款通知，同樣提及「Demosisto」，費用為5000歐元，李宇軒確認款項由他支付。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 李宇軒 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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