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議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸

【明報專訊】九龍城區議會昨日討論啟德綠色集體運輸系統，多名區議員關注走線可否延長至觀塘及油塘等地區。土木工程拓展署代表回應時重申，延長走線技術上有難度，會影響建造時間和成本，但署方會盡量預留空間供未來延伸走線，今年下半年邀請承建商及供應商提交意向書時，會諮詢對方是否可行。

九龍城區議員何華漢在會上稱，擬議走線只到啟德或宋皇臺，未能完全解決啟德交通擠塞，長遠應接駁油塘及茶果嶺沿海一帶，將啟德人流引至東隧及將軍澳線過海。區議員張景勛提出如現時走線未做到，應預留延伸空間。

土拓署總工程師馮耀璋回應稱，觀塘市區稠密狹窄，系統要進入相關地區有困難，即使走線沿海旁延伸亦要跨過維港，到觀塘海濱亦要繞過碼頭、再繞過避風塘到油塘，走線會延長許多，對建造成本及時間很大影響。馮承諾會盡量預留空間，政府會諮詢承建商是否可行。

區議員林博則建議走線應延伸至兒童醫院及興建中的全科急症醫院啟德醫院。馮耀璋指市民在跑道區住宅帶可經啟德橋步行前往兩間醫院，跑道區一帶樓宇及屋苑之間空間很少，系統穿過去有困難。

根據土拓署文件，模擬圖中集運系統會穿越跑道區住宅帶，屆時與周邊建築物距離最近約10米。多名區議員擔心走線會否太近民居有私隱及噪音問題。土拓署指近民居地段會做環評，如有影響將設措施緩解。集運系統將以高架形式營運，初步走線由港鐵啟德站開始，經啟德體育園、都會公園、前跑道區住宅帶到郵輪碼頭，全長約3.5公里，全程約10分鐘。

相關字詞﹕啟德跑道區 啟德 土木工程拓展署 九龍城區議會 啟德集體運輸系統

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