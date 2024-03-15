藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸

昨晚7時許，警員於深水埗青山道60號附近巡邏，發現有私家車停泊不當，下車了解；涉案司機突然踩油加速離開，於青山道和欽州街先後撞上兩輛私家車，再撞到一名66歲女途人。女途人頭部重傷，昏迷倒地。肇事私家車繼續前行，於欽州街和元洲街交界再撞上一輛私家車，捱撞54歲莊姓男司機耳朵不適；最後駛到元洲街和九江街交界時撞到一輛的士，涉事司機隨即落車逃走。

現場所見，馬路留下一灘血迹及一個染血口罩，現場路面一度封閉，交通擠塞。綜合行車記錄儀片段，涉案白色私家車於警員落車後突然加速駛前，撞向一輛掛有中港車牌的藍色私家車車尾，再剷上行人路，輕微碰撞到一輛的士左邊車身，一名老婦被撞倒臥馬路；另一片段顯示，白色私家車高速右轉入欽州街，將一輛七人車撞至幾乎90度右轉撼向路邊鐵欄。