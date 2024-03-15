土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳

【明報專訊】身兼扶貧委員會主席的政務司長陳國基昨表示，扶貧會開會討論後通過關愛基金撥款，支持今年內增設3間社區客廳，分別位於土瓜灣、紅磡和南昌，連同去年底啟用的深水埗社區客廳，預料共可服務1750個劏房戶，全年可安排27萬人次服務。他說目標是全港劏房戶集中的地區均有社區客廳，冀更多地產商加入計劃增設社區客廳，讓更多基層家庭受惠。
陳國基冀更多地產商加入
陳國基透露，位於土瓜灣的社區客廳實用面積約6900平方呎，由華潤隆地轄下的「潤愛同行」提供場地、東華三院營運；位於紅磡的社區客廳實用面積約3200平方呎，由信和集團／黃廷方慈善基金提供場地、聖公會福利協會營運；位於南昌的社區客廳，實用面積約2200平方呎，由恒基轄下的恒基溫暖工程基金提供場地、聖雅各福群會營運。
在校託管50小學參與
另一精準扶貧項目為在校課後託管服務，陳國基稱，截至上月有逾50間小學參與，分佈在九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣及元朗區，提供3000個服務名額。
被問到扶貧會討論新貧窮量度指標有何進展，他重申以往扶貧線以個人入息中位數為指標，不太準確反映貧窮實况，有必要重訂，經濟顧問正一起研究，當局會多方面考慮，檢視多些指標，適時公布。