土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳

陳國基冀更多地產商加入

陳國基透露，位於土瓜灣的社區客廳實用面積約6900平方呎，由華潤隆地轄下的「潤愛同行」提供場地、東華三院營運；位於紅磡的社區客廳實用面積約3200平方呎，由信和集團／黃廷方慈善基金提供場地、聖公會福利協會營運；位於南昌的社區客廳，實用面積約2200平方呎，由恒基轄下的恒基溫暖工程基金提供場地、聖雅各福群會營運。

在校託管50小學參與

另一精準扶貧項目為在校課後託管服務，陳國基稱，截至上月有逾50間小學參與，分佈在九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣及元朗區，提供3000個服務名額。

被問到扶貧會討論新貧窮量度指標有何進展，他重申以往扶貧線以個人入息中位數為指標，不太準確反映貧窮實况，有必要重訂，經濟顧問正一起研究，當局會多方面考慮，檢視多些指標，適時公布。