明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

枕焗開煤喉圖殺前度 運輸工囚11年3月

【明報專訊】運輸工與前女友復合不果，到前女友公屋單位收拾物品，其後嘗試用枕頭焗死女方，聲稱同歸於盡。男方進入廚房後，女方聽到爆炸聲及嗅到煤氣味，隨即逃離單位。男子承認企圖謀殺罪，昨於高院判囚11年3個月。法官批評，被告事先鬆開廚房煤氣喉，單位一度起火，行為極度危險，屬有預謀犯案，加上他嘗試不同方法謀殺事主，罪責不輕。

官：預謀多方法謀殺 極度危險

庭上透露，被告盧文傑（現43歲）企圖謀殺的對象為李姓事主，兩人曾交往。法官陳慶偉判刑指出，企圖謀殺為嚴重控罪，幸好事主傷勢不嚴重，但一定飽受驚慌，若非事主急中生智，向被告承諾與現任男友分手，可能事主當晚已去世。

陳官提及，被告刻意鬆開廚房煤氣喉，導致單位充斥煤氣味和出現火光，顯示有預謀，加上涉事為公屋，放火不僅威脅事主性命，亦會危害其他住客。陳官稱，被告以放火方式恐嚇事主、威脅要強姦事主，並嘗試用枕頭使事主窒息，反映案情嚴重。陳官以15年監禁為量刑起點，考慮被告在案件交付高院始認罪，扣減四分之一刑期，判囚11年3個月。

案情稱，被告曾和事主居於屯門龍逸邨。兩人分手後，事主結交新男友，兩人約定2022年4月在單位見面，予被告收拾物品。當晚被告把事主推到沙發，聲稱要強姦事主。及後被告稱到廚房吸煙，事主聽到爆炸聲和見到火光。被告將事主按在地，嘗試用枕頭蓋着事主頭部，事主驚慌下承諾會與現任男友分手，被告終放手。消防員滅火後調查發現，煤氣喉曾遭人手鬆開。

【案件編號：HCCC 243/23】

相關字詞﹕高等法院 感情糾紛 企圖謀殺

上 / 下一篇新聞

23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」
23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」
賦權特首行會訂附屬法例 湯家驊：「內地不管」原則不改
賦權特首行會訂附屬法例 湯家驊：「內地不管」原則不改
鄧炳強澄清不針對傳媒不移交內地
鄧炳強澄清不針對傳媒不移交內地
華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站
華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站
消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情
消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情
稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威
稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威
貨車司機卸木材遭壓斃 遺屬批僱主無現身 孫玉菡：查僱傭關係追責
貨車司機卸木材遭壓斃 遺屬批僱主無現身 孫玉菡：查僱傭關係追責
質疑卸貨非司機職責 工權會倡3人負責
質疑卸貨非司機職責 工權會倡3人負責
地盤閘口等開工 體育園男工暈倒不治
地盤閘口等開工 體育園男工暈倒不治
煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦
煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦
去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例
去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例
土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳
土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳
港人三成失眠困擾 樂眠計劃擬助萬人入夢
港人三成失眠困擾 樂眠計劃擬助萬人入夢
支聯拒交資料案上訴駁回 官：是否代理人非控罪元素
支聯拒交資料案上訴駁回 官：是否代理人非控罪元素
藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸
藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸
中西醫協作擴至26公院
中西醫協作擴至26公院
議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸
議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸
《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡
《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡
前日屯元天黑幫圍斬 警掃娛樂場拘43人
前日屯元天黑幫圍斬 警掃娛樂場拘43人
快必煽動文字案申終極上訴
快必煽動文字案申終極上訴
涉醫院醉酒鬧事控行為不檢 女警盼復職促審訊排期「快啲」
涉醫院醉酒鬧事控行為不檢 女警盼復職促審訊排期「快啲」
潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近
潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近
【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.
【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.
【Emily】港鐵「RADO鐘」陸續退役 研保留部分展覽
【Emily】港鐵「RADO鐘」陸續退役 研保留部分展覽
【Emily】助基層童 「田叔叔英語計劃」5周年
【Emily】助基層童 「田叔叔英語計劃」5周年
【Emily】花展開幕 燈光騷每晚上演
【Emily】花展開幕 燈光騷每晚上演
【Emily】西九與逾20頂尖文藝機構合作
【Emily】西九與逾20頂尖文藝機構合作