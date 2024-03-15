枕焗開煤喉圖殺前度 運輸工囚11年3月

官：預謀多方法謀殺 極度危險

庭上透露，被告盧文傑（現43歲）企圖謀殺的對象為李姓事主，兩人曾交往。法官陳慶偉判刑指出，企圖謀殺為嚴重控罪，幸好事主傷勢不嚴重，但一定飽受驚慌，若非事主急中生智，向被告承諾與現任男友分手，可能事主當晚已去世。

陳官提及，被告刻意鬆開廚房煤氣喉，導致單位充斥煤氣味和出現火光，顯示有預謀，加上涉事為公屋，放火不僅威脅事主性命，亦會危害其他住客。陳官稱，被告以放火方式恐嚇事主、威脅要強姦事主，並嘗試用枕頭使事主窒息，反映案情嚴重。陳官以15年監禁為量刑起點，考慮被告在案件交付高院始認罪，扣減四分之一刑期，判囚11年3個月。

案情稱，被告曾和事主居於屯門龍逸邨。兩人分手後，事主結交新男友，兩人約定2022年4月在單位見面，予被告收拾物品。當晚被告把事主推到沙發，聲稱要強姦事主。及後被告稱到廚房吸煙，事主聽到爆炸聲和見到火光。被告將事主按在地，嘗試用枕頭蓋着事主頭部，事主驚慌下承諾會與現任男友分手，被告終放手。消防員滅火後調查發現，煤氣喉曾遭人手鬆開。

【案件編號：HCCC 243/23】