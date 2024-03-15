去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例

根據警方數字，商用車輛在涉致命交通意外車輛類型佔比最多，貨車、的士及小巴分別佔27%、20%及16%。至於「致命及嚴重受傷交通意外」，警方去年錄得1009宗，較主要原因是不專注駕駛，錄得322宗，較前年增逾兩成。

逾千嚴重意外 不專注駕駛增兩成

警方交通總部聯同5個總區道路安全組等本月起在全港宣傳教育，呼籲駕駛者及行人遵守交通規則。另外，警方下周一起在全港進行大型執法行動，針對不小心駕駛及超速駕駛等違例事項，昨在上水新運路小巴站外派發道路安全宣傳單張。

警方分析數字稱，去年有98人在致命交通意外中死亡，有62人是行人，是所有道路使用者組別中佔比最高；其中39人65歲以上，佔行人死者總數63%。陳浩文稱，交通意外並非由單一原因引致，除駕駛者違法或不當行為外，行人胡亂過馬路亦是嚴重或致命交通意外的主因；警方會同時打擊行人違例行為，包括提醒行人不要胡亂橫過馬路，如「攝車罅」或踏入大型車輛的盲點等，提升道路安全。