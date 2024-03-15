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港聞二

去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例

【明報專訊】警方去年錄得98宗致命交通意外，導致98人死亡，宗數較前年增約一成。涉及致命交通意外的車輛類型以商用車輛佔比最多，交通總部道路安全課高級督察陳浩文稱因職業司機較多時間在馬路駕駛，提醒職業司機即使熟悉道路亦勿掉以輕心，不要疲勞駕駛，「為走多兩轉而進行危險行為」。警方下周一起在全港大型執法。

根據警方數字，商用車輛在涉致命交通意外車輛類型佔比最多，貨車、的士及小巴分別佔27%、20%及16%。至於「致命及嚴重受傷交通意外」，警方去年錄得1009宗，較主要原因是不專注駕駛，錄得322宗，較前年增逾兩成。

逾千嚴重意外 不專注駕駛增兩成

警方交通總部聯同5個總區道路安全組等本月起在全港宣傳教育，呼籲駕駛者及行人遵守交通規則。另外，警方下周一起在全港進行大型執法行動，針對不小心駕駛及超速駕駛等違例事項，昨在上水新運路小巴站外派發道路安全宣傳單張。

警方分析數字稱，去年有98人在致命交通意外中死亡，有62人是行人，是所有道路使用者組別中佔比最高；其中39人65歲以上，佔行人死者總數63%。陳浩文稱，交通意外並非由單一原因引致，除駕駛者違法或不當行為外，行人胡亂過馬路亦是嚴重或致命交通意外的主因；警方會同時打擊行人違例行為，包括提醒行人不要胡亂橫過馬路，如「攝車罅」或踏入大型車輛的盲點等，提升道路安全。

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