煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦

附近電訊維修 疑沼氣積聚致爆

昨午3時許，警方接獲64歲鄧姓女事主報案稱，行經新蒲崗康強街及崇齡街交界對開小巴站時，有渠蓋突然彈起，並懷疑噴出火舌，燒焦其頭髮。女事主送往伊利沙伯醫院治理。警方到場後封鎖上址5間商舖，10名居民疏散。消防員及煤氣公司派員到場檢查附近一帶渠蓋，約6時許解封路面。據了解，有電訊公司於現場附近進行維修工程，過程中懷疑有沼氣積聚產生爆炸，附近渠蓋彈起兼噴出火舌，令女事主受傷。

附近地舖女職員鍾小姐表示，事發時她在店內聽到「嘭」一聲，半邊頭髮燒焦、手部受傷女事主在其店內暫坐後報警。鍾小姐說涉事渠蓋拱起，有兩名工人將渠蓋敲下去。現場所見，事發地點數米外有工程正在進行，由「環球全域電訊」膠馬圍封，告示稱正進行鋪設地下管道及建造電訊線路井工程。環球全域電訊回覆稱，消防調查事故，現階段未能回應，將密切留意事件。