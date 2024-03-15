明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

地盤閘口等開工 體育園男工暈倒不治

【明報專訊】啟德體育園一名中年男工人疑開工前昏迷暈倒，送院搶救不治。死者已離婚，與20歲兒子同住屯門劏房，兒子在內地讀大學，平日每周見一次，得知噩耗後由廣州趕回港處理後事，稱「接受唔到」。

昨早9時許，警方接獲啟德體育園地盤職員報案稱一名男工人暈倒。救護員到場時事主已昏迷，送往廣華醫院搶救後不治。據悉，44歲死者廖盛軍當時正在地盤南閘一號外等待開工，突然頭暈、抽搐、口吐白沫。據悉，死者有吸煙飲酒習慣，無長期病患。

死者姊：職員稱未開工料「無乜得賠」

死者胞姊稱事後有職員聯絡她說，死者任職散工，事發時未開工，估計「無乜得賠」。但據她了解，死者當時已拍卡進入地盤範圍，換好工作服準備開工，認為可商榷。死者曾有兩段婚姻，與第一任妻子育有20歲兒子，父子同住屯門劏房，兒子目前居於廣州並修讀大學二年級，兩父子每周見面一次。

死者兒子說，父親從事地盤散工及燒焊多年，平時少講工作的事，只是間中訴說要加班。兒子說，昨早正在廣州上課，收到姑媽消息後立即趕回香港，得知噩耗「接受唔到」。

子：父間中說要加班

啟德體育園稱，事主昨早到地盤更衣及準備工作，離開更衣室後懷疑身體不適暈倒，工地職員立即召喚救護車送院搶救。體育園確認事主是項目其中一名分判商員工，承建商及其分判商已聯絡死者家屬。承建商協興工程回覆稱，公司一直與死者家屬聯繫，正積極跟進事件，會為死者家屬提供適切協助。

相關字詞﹕啟德體育園

上 / 下一篇新聞

23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」
23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」
賦權特首行會訂附屬法例 湯家驊：「內地不管」原則不改
賦權特首行會訂附屬法例 湯家驊：「內地不管」原則不改
鄧炳強澄清不針對傳媒不移交內地
鄧炳強澄清不針對傳媒不移交內地
華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站
華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站
消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情
消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情
稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威
稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威
貨車司機卸木材遭壓斃 遺屬批僱主無現身 孫玉菡：查僱傭關係追責
貨車司機卸木材遭壓斃 遺屬批僱主無現身 孫玉菡：查僱傭關係追責
質疑卸貨非司機職責 工權會倡3人負責
質疑卸貨非司機職責 工權會倡3人負責
煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦
煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦
去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例
去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例
枕焗開煤喉圖殺前度 運輸工囚11年3月
枕焗開煤喉圖殺前度 運輸工囚11年3月
土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳
土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳
港人三成失眠困擾 樂眠計劃擬助萬人入夢
港人三成失眠困擾 樂眠計劃擬助萬人入夢
支聯拒交資料案上訴駁回 官：是否代理人非控罪元素
支聯拒交資料案上訴駁回 官：是否代理人非控罪元素
藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸
藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸
中西醫協作擴至26公院
中西醫協作擴至26公院
議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸
議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸
《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡
《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡
前日屯元天黑幫圍斬 警掃娛樂場拘43人
前日屯元天黑幫圍斬 警掃娛樂場拘43人
快必煽動文字案申終極上訴
快必煽動文字案申終極上訴
涉醫院醉酒鬧事控行為不檢 女警盼復職促審訊排期「快啲」
涉醫院醉酒鬧事控行為不檢 女警盼復職促審訊排期「快啲」
潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近
潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近
【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.
【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.
【Emily】港鐵「RADO鐘」陸續退役 研保留部分展覽
【Emily】港鐵「RADO鐘」陸續退役 研保留部分展覽
【Emily】助基層童 「田叔叔英語計劃」5周年
【Emily】助基層童 「田叔叔英語計劃」5周年
【Emily】花展開幕 燈光騷每晚上演
【Emily】花展開幕 燈光騷每晚上演
【Emily】西九與逾20頂尖文藝機構合作
【Emily】西九與逾20頂尖文藝機構合作