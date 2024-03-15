地盤閘口等開工 體育園男工暈倒不治

昨早9時許，警方接獲啟德體育園地盤職員報案稱一名男工人暈倒。救護員到場時事主已昏迷，送往廣華醫院搶救後不治。據悉，44歲死者廖盛軍當時正在地盤南閘一號外等待開工，突然頭暈、抽搐、口吐白沫。據悉，死者有吸煙飲酒習慣，無長期病患。

死者姊：職員稱未開工料「無乜得賠」

死者胞姊稱事後有職員聯絡她說，死者任職散工，事發時未開工，估計「無乜得賠」。但據她了解，死者當時已拍卡進入地盤範圍，換好工作服準備開工，認為可商榷。死者曾有兩段婚姻，與第一任妻子育有20歲兒子，父子同住屯門劏房，兒子目前居於廣州並修讀大學二年級，兩父子每周見面一次。

死者兒子說，父親從事地盤散工及燒焊多年，平時少講工作的事，只是間中訴說要加班。兒子說，昨早正在廣州上課，收到姑媽消息後立即趕回香港，得知噩耗「接受唔到」。

子：父間中說要加班

啟德體育園稱，事主昨早到地盤更衣及準備工作，離開更衣室後懷疑身體不適暈倒，工地職員立即召喚救護車送院搶救。體育園確認事主是項目其中一名分判商員工，承建商及其分判商已聯絡死者家屬。承建商協興工程回覆稱，公司一直與死者家屬聯繫，正積極跟進事件，會為死者家屬提供適切協助。