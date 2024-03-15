貨車司機卸木材遭壓斃 遺屬批僱主無現身 孫玉菡：查僱傭關係追責

勞工處稱已即時派員到場調查，向有關東主及僱主發出暫時停工通知書，停止其在貨車上裝卸木材，直至信納東主及僱主已採取措施消除有關危害才可復工。處方對事故感難過，向家屬致以深切慰問。

昨中午12時許，43歲貨車司機梁偉健站在貨車旁卸載木材，車上一捆共4米長、105厘米闊、70.4厘米高的木方從拖架塌下，涉及約150條，重達約1.7噸，擊中並將壓住事主。救護人員當場證實事主不治，案件列作「工業意外」。

背向貨車料正離開 倘有人提點可避

現場所見，死者屍體旁有大量木方放在地下，部分由鏟車抬起，木方下有血迹，現場消息稱鏟車抬起木方救出事主。工權會幹事謝欣然到場觀察後稱，塌下的木方原有3條鐵皮帶綑住，全批木方再由飛機帶固定車上，其中兩條鐵皮帶已斷開，未知是事前抑或木方塌下時斷開，而事主當時背向貨車，疑在解開飛機帶後正離開，認為如有人在場協助可提醒，避免事件。

家屬稱昔只需卸貨櫃 料近期始運木

死者家屬事後到場了解及認屍，其母情緒激動痛哭。死者遺體下午5時許由仵工移走，胞弟一邊喊「好走啦肥仔」。胞弟表示，兄長為中港貨車司機，所屬運輸公司老闆事後未有現身，「個老細直情話『我唔會過嚟』」，「一個員工幫你打工，𠵱家佢身亡咗，你都完全唔嚟，呢個我哋一定會追究」，而木行亦拒絕透露運輸公司聯絡方法。他形容各方推卸責任，對此憤怒。

胞弟表示，兄長入行逾20年一直小心謹慎，未試過嚴重車禍及工業意外，過往主要是從事貨櫃運輸，只需駕駛至指定位置卸下貨櫃，估計近期才開始運送木材，「入面文員見我哥哥見唔多過5次」。對於兄長有否接受培訓，他稱「運輸行業邊會特登開個部門畀你培訓，根本上就係公司要你做，就要硬食硬上」、「老闆要你做，都無得唔做」。他稱兄長本身有底薪，惟曾被長期拖糧，老闆亦不時安排他做「豬頭骨」工作。他說，兄長身體健康，未婚，負責照顧同住父母，雙親得悉事件後崩潰，家人關係融洽，不時一同外遊，原已約定周六到深圳參觀寵物展。

工權會憂涉「判上判」難追責

據工權會了解，事件牽涉「判上判」，事主月薪約3萬，所駕駛貨車屬公司，家屬擔心死者未有與運輸公司簽訂僱傭合約。總幹事蕭倩文稱，事主聽命於老闆，對工作方式等控制權低，加上工作器材由公司提供，相信有機會確立僱傭關係，但擔心若公司沒購買勞保、或屬內地公司，追討過程漫長及困難。