明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

貨車司機卸木材遭壓斃 遺屬批僱主無現身 孫玉菡：查僱傭關係追責

【明報專訊】打鼓嶺文錦渡路一間木行昨發生致命工業意外，中年貨車司機卸載木材期間，遭共1.7噸重的150條木方擊斃，死者胞弟批評其僱主事後仍不到場了解，不負責任。勞福局長孫玉菡稱政府高度關注事件，會按終院判例、實質情况判斷事主是否屬僱員，並調查意外成因，追究責任。

勞工處稱已即時派員到場調查，向有關東主及僱主發出暫時停工通知書，停止其在貨車上裝卸木材，直至信納東主及僱主已採取措施消除有關危害才可復工。處方對事故感難過，向家屬致以深切慰問。

昨中午12時許，43歲貨車司機梁偉健站在貨車旁卸載木材，車上一捆共4米長、105厘米闊、70.4厘米高的木方從拖架塌下，涉及約150條，重達約1.7噸，擊中並將壓住事主。救護人員當場證實事主不治，案件列作「工業意外」。

背向貨車料正離開 倘有人提點可避

現場所見，死者屍體旁有大量木方放在地下，部分由鏟車抬起，木方下有血迹，現場消息稱鏟車抬起木方救出事主。工權會幹事謝欣然到場觀察後稱，塌下的木方原有3條鐵皮帶綑住，全批木方再由飛機帶固定車上，其中兩條鐵皮帶已斷開，未知是事前抑或木方塌下時斷開，而事主當時背向貨車，疑在解開飛機帶後正離開，認為如有人在場協助可提醒，避免事件。

家屬稱昔只需卸貨櫃 料近期始運木

死者家屬事後到場了解及認屍，其母情緒激動痛哭。死者遺體下午5時許由仵工移走，胞弟一邊喊「好走啦肥仔」。胞弟表示，兄長為中港貨車司機，所屬運輸公司老闆事後未有現身，「個老細直情話『我唔會過嚟』」，「一個員工幫你打工，𠵱家佢身亡咗，你都完全唔嚟，呢個我哋一定會追究」，而木行亦拒絕透露運輸公司聯絡方法。他形容各方推卸責任，對此憤怒。

胞弟表示，兄長入行逾20年一直小心謹慎，未試過嚴重車禍及工業意外，過往主要是從事貨櫃運輸，只需駕駛至指定位置卸下貨櫃，估計近期才開始運送木材，「入面文員見我哥哥見唔多過5次」。對於兄長有否接受培訓，他稱「運輸行業邊會特登開個部門畀你培訓，根本上就係公司要你做，就要硬食硬上」、「老闆要你做，都無得唔做」。他稱兄長本身有底薪，惟曾被長期拖糧，老闆亦不時安排他做「豬頭骨」工作。他說，兄長身體健康，未婚，負責照顧同住父母，雙親得悉事件後崩潰，家人關係融洽，不時一同外遊，原已約定周六到深圳參觀寵物展。

工權會憂涉「判上判」難追責

據工權會了解，事件牽涉「判上判」，事主月薪約3萬，所駕駛貨車屬公司，家屬擔心死者未有與運輸公司簽訂僱傭合約。總幹事蕭倩文稱，事主聽命於老闆，對工作方式等控制權低，加上工作器材由公司提供，相信有機會確立僱傭關係，但擔心若公司沒購買勞保、或屬內地公司，追討過程漫長及困難。

相關字詞﹕工業意外

上 / 下一篇新聞

23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」
23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」
賦權特首行會訂附屬法例 湯家驊：「內地不管」原則不改
賦權特首行會訂附屬法例 湯家驊：「內地不管」原則不改
鄧炳強澄清不針對傳媒不移交內地
鄧炳強澄清不針對傳媒不移交內地
華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站
華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站
消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情
消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情
稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威
稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威
質疑卸貨非司機職責 工權會倡3人負責
質疑卸貨非司機職責 工權會倡3人負責
地盤閘口等開工 體育園男工暈倒不治
地盤閘口等開工 體育園男工暈倒不治
煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦
煤管滲漏渠蓋冒火彈起 途人半邊頭髮燒焦
去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例
去年98宗致命意外升一成 警下周打擊違例
枕焗開煤喉圖殺前度 運輸工囚11年3月
枕焗開煤喉圖殺前度 運輸工囚11年3月
土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳
土瓜灣紅磡南昌年內建社區客廳
港人三成失眠困擾 樂眠計劃擬助萬人入夢
港人三成失眠困擾 樂眠計劃擬助萬人入夢
支聯拒交資料案上訴駁回 官：是否代理人非控罪元素
支聯拒交資料案上訴駁回 官：是否代理人非控罪元素
藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸
藏毒違泊遇警查 司機撞車撞人逃逸
中西醫協作擴至26公院
中西醫協作擴至26公院
議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸
議員盼啟德集運駁觀塘 土拓署：留空間未來延伸
《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡
《朝日》廣告收據寫眾志 李宇軒：我估周庭聯絡
前日屯元天黑幫圍斬 警掃娛樂場拘43人
前日屯元天黑幫圍斬 警掃娛樂場拘43人
快必煽動文字案申終極上訴
快必煽動文字案申終極上訴
涉醫院醉酒鬧事控行為不檢 女警盼復職促審訊排期「快啲」
涉醫院醉酒鬧事控行為不檢 女警盼復職促審訊排期「快啲」
潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近
潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近
【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.
【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.
【Emily】港鐵「RADO鐘」陸續退役 研保留部分展覽
【Emily】港鐵「RADO鐘」陸續退役 研保留部分展覽
【Emily】助基層童 「田叔叔英語計劃」5周年
【Emily】助基層童 「田叔叔英語計劃」5周年
【Emily】花展開幕 燈光騷每晚上演
【Emily】花展開幕 燈光騷每晚上演
【Emily】西九與逾20頂尖文藝機構合作
【Emily】西九與逾20頂尖文藝機構合作