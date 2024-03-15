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港聞

港聞二

稱喊「港人加油」自我打氣擋襲擊 林：與白衣人沒對壘心態 案發非勇武示威

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動，昨在區院續審。控方盤問中關注林卓廷為何以「兄弟」稱呼閘內人，叫他們「唔好埋去」，林表示平時「喺街會叫阿哥攞份單張，見到閣下（主控）會叫阿姐睇睇」，反問難道當時稱謂「前面咁多位先生」。控方追問林有否叫白衣人「兄弟」，林反駁「叫佢兄弟你咪告多我一條（罪）」，並形容跟襲擊自己的人稱兄道弟是荒謬，強調與白衣人沒對壘心態。

踏入第七天自辯，林卓廷昨日承認於元朗站高叫「香港人加油」，他指在街站叫過口號上千次，當時聽到口號自然跟隨他人叫道。控方提出現場對抗情緒已升溫，林解釋是幫自己打氣，保護自己及抵擋白衣人襲擊，亦擔心有人會因他叫口號「做文章」，故其後收細聲量，叫一兩次便停。

控：何以稱呼閘內人兄弟

林：難道稱前面咁多位先生

林確認所屬的民主黨主張和平理性非暴力，控方問及「和理非」是否不會與勇武割席、林是否不會放棄閘內激動群眾？林稱自己沒參與暴力行為，亦有盡力阻止，強調案發時並非勇武示威者暴力抗議場面，兩者不能比較。控方續指林沒採取更和平方式化解事件，明知自己的出現或行為會挑動白衣人情緒，仍和支持者與白衣人對峙；林否認，稱不認為閘內人士是其支持者。

控方質疑林沒當「和事老」調停事件，而是站在其中一方；林不同意，指他說不到幾句話，白衣人就連番施襲，反問如何調停、是否與虎謀皮？林自言嘗試調停紛爭不果，否認以保護市民之說開脫罪名。辯方覆問下，林重申為了安全而呼籲市民暫不要出站，非意圖與別人聚集。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20及1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 元朗站 林卓廷 721白衣人襲擊 反修例事件

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