消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情

華景街項目可讓廿舖進駐

首批受影響的23個商業租戶，房委會昨稱合資格租戶將獲一筆特惠津貼，金額為租約訂明每月淨額租金的15倍，他們亦可參與局限性投標，租用房委會轄下街市檔位，中標者免租3個月；若不參與則可獲一筆過12.5萬元替代津貼。

屹立華安樓地下40載的華昌士多由陳氏夫婦經營。年逾七旬的陳先生仍未決定會否另覓舖位重開，瞇眼笑說最不捨得與街坊的感情。有腰患的他憶述，街坊不時主動替他搬貨、免費維修雪櫃，甚至把家裏後備匙放到店內保管。店面對出是華樂樓，陳太每晚都前往一名獨居婆婆家中送飯，以答謝對方年輕時幫忙照顧幼女和「看舖」，但陳太稱重建後便顧不了太多，相信對方家人另有安排。

房署研舊物未來「重現」

房屋署消息又稱，當局接下來會做文物和保育研究，研究在未來建成的接收邨及新華富邨，重新呈現一些大家認為值得保留的地方特色和舊物，並闢設空間展示社區藝術，亦會與居民一同協作，令華富新社區延續華富情。