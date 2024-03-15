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港聞

港聞二

消息：2030前不拆舊舖 老士多去向未定 不捨街坊互助情

【明報專訊】房委會昨公布華富邨首階段重建方案，首階段重建的1a期共23個商業租戶受影響，合資格租戶將獲一筆特惠津貼。房屋署消息稱，直至踏入重建第二期（即2030至2031年）之前，不會清拆華富邨原有商業設施，之後才清拆華富（一）邨商場，以確保居民在重建的每個階段都有設施使用，包括車位和社福設施等；率先入伙的華景街項目已預留1200平方米零售面積，可讓廿多個商舖進駐。

華景街項目可讓廿舖進駐

首批受影響的23個商業租戶，房委會昨稱合資格租戶將獲一筆特惠津貼，金額為租約訂明每月淨額租金的15倍，他們亦可參與局限性投標，租用房委會轄下街市檔位，中標者免租3個月；若不參與則可獲一筆過12.5萬元替代津貼。

屹立華安樓地下40載的華昌士多由陳氏夫婦經營。年逾七旬的陳先生仍未決定會否另覓舖位重開，瞇眼笑說最不捨得與街坊的感情。有腰患的他憶述，街坊不時主動替他搬貨、免費維修雪櫃，甚至把家裏後備匙放到店內保管。店面對出是華樂樓，陳太每晚都前往一名獨居婆婆家中送飯，以答謝對方年輕時幫忙照顧幼女和「看舖」，但陳太稱重建後便顧不了太多，相信對方家人另有安排。

房署研舊物未來「重現」

房屋署消息又稱，當局接下來會做文物和保育研究，研究在未來建成的接收邨及新華富邨，重新呈現一些大家認為值得保留的地方特色和舊物，並闢設空間展示社區藝術，亦會與居民一同協作，令華富新社區延續華富情。

相關字詞﹕房屋署 華富邨

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