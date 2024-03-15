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華富遷置時間出爐 𨋢橋駁華景「新屋」 消息：南港島線西段最快2034開 梁文廣：大機會設站

【明報專訊】房委會昨日公布南區華富邨的重建方案將分3期推行，受影響租戶分批安置到附近5幅用地和華富邨現址，預計整個重建計劃於2040至2041年完成，合共提供約21,120伙；首先清拆的華安樓及華樂樓有895戶，2026年底可遷往斜坡上方華景街公屋。房委會資助房屋小組委員梁文廣回應查詢稱，華景街公屋將有升降機和天橋接駁現有華富邨，方便住戶往來。至於南港島線西段規劃，房屋署消息指有待相關部門今年內敲定技術方案，會確保走線和建成時間能配合重建佈局，預計2034至2038年間啟用。

政府去年12月公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中建議南港島線西段放棄採用重鐵，正研究採用中型鐵路。房屋署消息稱，正與有關部門緊密協作規劃工作，未有進一步資訊提供。身兼立法會議員的梁文廣表示，據他了解，南港島線西段很大機會將途經華富邨並設車站，但車站位置、實際走線和交通模式等，有待相關部門研究協調，當中需考慮中型鐵路能否負荷重建後2萬多伙的人口。他引述房委會稱不會讓上述因素影響重建進度。

至於華景街公屋項目公共交通運輸系統，房屋署消息稱正與運輸署規劃，會確保每一期入伙前有適當交通措施，當有規劃好的路線，署方會適時向居民和區議會發放資訊。

華富北入伙由2028延至2030

房委會表示，三期重建方案中，第1a期華景街用地建成日期，將由原先預計2027年提早至2026年，接收華安樓及華樂樓兩座居民；第1b期華樂徑用地入伙日期維持2027至2028年；同為第1b期的華富北用地，由於施工過程發現岩石層比預計高，與原地基設計假設「有頗大分別」，土地平整和項目設計需相應改動，以減少額外打石量；同時為緩減對鄰近居民的滋擾及避免加重交通負荷，地盤施工安排未能大幅增加額外打石工程，華富北用地入伙日期由2028下半年延至2030上半年。

擬設社區服務隊訪長者戶

房委會續稱，第2期雞籠灣南及雞籠灣北的建成日期維持2030至2031年，第3期華富邨原址重建建成時間亦維持約2040至2041年。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，首批被清拆的兩座樓中約180戶為長者戶，房委會已計劃社區服務隊成立後會家訪每戶長者戶，了解對方有否特別焦慮或需要，提供協助。

保留依山而建拾級而下設計

另外，房屋署消息指華富邨原址重建正在設計階段，預計平均地積比約5.67，會保留華富邨依山而建、拾級而下的設計，仍會有部分單位望海景，強調會盡量優化設計，讓居民有舒適居住環境。

老住客喜迎重建 盼留舊舖

居於華樂樓50多年的72歲陳女士對重建感開心，「等到我眼毛都長埋」。她指單位老舊，水管鏽蝕，去年廁所天花有多塊手掌大小的石屎剝落，幸未擊傷人，房屋署接獲通知後亦派員維修。談到重建，她不介意日後單位無海景，但憂慮面積較現居小，同時盼商戶原區經營，「見番啲舊人」，以及保留瀑布灣和近華貴樓的海濱。

同樣居於華樂樓的林先生亦盼重建「愈快愈好」，稱由現居步行至華景街約15分鐘，自己亦熟悉「上邨」一帶食肆和店舖，不擔心難適應。

相關字詞﹕重建 房委會 華富邨

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