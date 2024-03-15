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23條一周完成審議 今內會報告 新團體倘稱代表受禁組織 或屬「影子組織」

【明報專訊】經過連續7日召開近44小時會議，立法會審議《基本法》23條立法的法案委員會昨完成審議工作，委員會主席廖長江將於今日內委會會議口頭報告。律政司長林定國稱，立法工作已邁進重要一大步，冀立法會盡快通過；廖長江總結審議工作時強調審議快速不代表草率。法案委員會昨審議政府提出的修正案，有議員關注新增禁止受禁組織的「影子組織」運作的定義，政府解釋若新組織聲稱代表受禁組織，可能屬「影子組織」；而為維護國安所需而納入「公職人員」適用範圍的安排，將以附屬法例形式交立法會審議。

陳國基：進度按正常立法程序處理

政務司長陳國基昨出席活動後見記者，稱23條立法對香港非常有用，能保護香港及外來投資者，「對每一個市民都是一件好事」。被問到立法會法案委員會用一周完成審議，是否符合政府預期，他說現時進度是按正常立法程序處理，所有必須經過的法定程序都要經過。

審議23條立法的《維護國家安全條例草案》委員會上周五起連續7日召開共22節會議，昨日完成逐項審議全部181項條文及修正案。廖長江昨說「本住早一日得一日的精神」，將於今日內委會會議口頭報告法案委員會工作。廖長江總結審議工作稱，法案委員會連同其前身23條立法事宜小組委員會共舉行25次會議，審議時間近50小時，強調快速不代表草率。

逾千提問 廖長江：沒就時間劃線 快不代表草率

他說，各委員就《草案》提出逾千條問題，就多項條文討論逾半小時，情况罕見，並稱沒就任何條文的審議時間劃線，「應問得問、應答得答、應講得講。從未有委員或者法律顧問，想問而不得問、想講而不得講，而官員想答而不得答」。

林定國總結發言時稱，法案委員會完成審議草案，代表立法工作更接近終點。他說，23條立法不僅要盡快遞交「遲交近27年的功課」，而是要提交一份嚴格按照立法程序制訂的「高質量、可以得到高分數的作品」，認為法案委員會工作已達這目的。保安局長鄧炳強重申，《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》所保障的個人權利和自由，同樣適用於23條立法，市民的權利和自由會獲更好的法律保障。

委員會昨審議政府提出的修正案，包括新增禁止受禁組織的「影子組織」運作條文。署理律政專員蕭敏鏇解釋，「影子組織」是指有組織以各種明示或暗示形式，「顯示」仍以受禁組織名義行事。民建聯黃英豪建議以「看似」取代「顯示」定義影子組織，蕭敏鏇認為，若某組織什麼也沒做，以「看似」定性為影子組織會「太闊」。

經民聯盧偉國關注，若受禁組織班底以新名運作，無明示或暗示與受禁組織有關，卻有相似性質活動，是否屬「影子組織」。蕭敏鏇稱，若新組織聲稱代表受禁組織，可能屬「影子組織」。

倘須列某類人入「公職人員」 採附屬法例形式

至於賦權特首會同行政會議訂立維護國家安全的附屬法例，新民黨主席葉劉淑儀問到，會否考慮在法律訂明政府可就23條立法執法工作設立「實務細則」。保安局副秘書長廖李可期稱，由於立法後執法機關權力與目前分別不大，毋須另訂細則；蕭敏鏇補充，倘訂立細則主要是規管政府人員，並非針對公眾，所以未有納入法例。就煽惑離叛罪或國家秘密罪中「公職人員」的適用範圍，若特首會同行會認為列某類人為「公職人員」屬維護國安所需，則可刊憲納入，蕭敏鏇稱屆時會以附屬法例形式交由立法會審議。

明報記者

（23條立法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公職人員 維護國家安全條例草案 廖長江 23條立法

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