【Emily】「etc要加一點？」 23條用字討論仔細 政府律師：查字典全部係etc.

法案委員會噚日審議有關撤銷指明潛逃者特區護照嘅條文，修正案加入「等」字，英文版為「etc.」。黃英豪關注英文草案喺「etc」後加上一點嘅寫法「特別啲」，問政府「etc後面係咪一定要點一點㗎？」，高級政府律師蔡天佑就回應話， 「如果查番英文字典，全部都係etc.」。

黃英豪關注judgement串法

之後審議有關國安委權力嘅條文，黃英豪指草案提到國安委嘅「判斷和決定」，英文為「judgements and decisions」，佢關注「judgements」代表法庭裁決，建議使用更好表述。署理律政專員蕭敏鏇解釋，法例通常用「judgment」，今次以「judgements」代表判斷。黃英豪之後追問，「劍橋字典同英漢字典，判斷嘅英文『judgment』都係無『e』」，蔡天佑再解釋，用字源自人大常委會解釋《港區國安法》嘅英譯本，黃英豪反問人大常委會決定全為中文，「英譯本效力有幾多？」蕭敏鏇隨後澄清，英譯本為非官方版本，委員會主席廖長江就話其實兩個寫法都有人用。