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潮行GBA：深圳兒童公園對比 龍崗「新園」景靚款多 羅湖「舊園」價廉地近

【明報專訊】每逢周末或假期，不少港人家庭會北上親子遊。深圳一向不乏「合家歡」公園，當中最大的龍崗兒童公園於去年12月28日開幕，既有深圳最高摩天輪、亞洲最大海盜船，也有山地無動力遊樂設施。另外，毗鄰港人傳統消費熱點羅湖東門，是開業37年的深圳市兒童公園，性價比高，交通方便，食玩買「一條龍」。

明報記者 司徒聰穎 區慧盈

深圳龍崗兒童公園面積約32萬平方米，坐落U形森林山谷中，是大灣區首個兒童森林公園，分為機動遊樂區、無動力遊玩區、商業休閒區三大區域，兼具生態、遊樂、科普等功能。

機動遊樂區有20款機動設備，如適合幼童的旋轉木馬、小火車等，也有較刺激的森林飛車、水滴漂流、跳樓機。其中一個焦點是有108個座位的海盜船，規模號稱亞洲最大；另一焦點是直徑88米、基底105米，位於山上的星空摩天輪，是深圳最高的摩天輪，可飽覽周圍山景。

龍崗兒童公園依山就勢建成10個無動力主題設備，包括「巨鳥坡」、「魔力水圈」、「精靈森林」，造型別致，內有滑梯、沙池、平衡木、大吊橋、爬網、鑽洞等。園內隨處可見麒麟元素，靈感來自當地非遺麒麟舞，既是裝飾，也可作為指引標記。

園區亦有多元化的室內空間，包括科普公益館、森林冒險劇場、兒童成長中心、感官花園、觀星台等，其中科普公益館設360度全息投影；森林冒險劇場有兒童四維動感劇場，讓小朋友「沉浸式」體驗森林四季。

龍崗兒童公園免費入場，無動力遊玩區亦免費，機動遊樂區設施則要逐項收費，價格不一。公園和附近商業區都有停車場，方便自駕，不過地下停車場需預約，可透過微信公眾號「龍崗兒童公園」處理。

地址：龍崗區鹽龍大道及愛心路交界北面

交通：地鐵16號線愉園站或回龍埔站，步行約15分鐘

開放時間：公園06:00至22:00，全年無休；無動力樂園06:00至18:00；機動遊戲09:00至22:00

羅湖區的深圳市兒童公園有約37年歷史，賣點之一正是承載不少人童年回憶，上一代可帶兒女重遊舊地，而且設施收費相宜，不失為「家常」外出選擇。有經常到訪的家庭異口同聲說這裏性價比高，甚至每日帶孩子來玩，「能夠負擔得起，最緊要開心」。

公園佔地約6萬平方米，共有7款遊樂項目，包括碰碰車、激流探險及旋轉木馬，每次3至10元人民幣不等，經濟實惠。除了收費設施，亦設免費的「童趣園」，包含多個益智項目如科普廳、蝴蝶館、珍稀植物館、海洋世界及沙地等，也有常見的滑梯及攀爬設施，選擇多樣之外，亦可讓孩童探索知識。

經常與2歲兒子到訪的張女士說，雖然公園設施比較老舊，但「主打性價比高」，每個機動項目都只收幾元。她又說丈夫小時經常來此玩耍，公園承載童年回憶，現在又能與兒子一同交織新的回憶。然而，她也承認公園遊樂設施較基礎，款式亦少，比較適合幼童。

黃女士及其孫女也是常客，前者稱平時公園很多人聚集，不但有家庭帶小孩前來，也有老人家在旁運動鍛煉，氣氛熱鬧；每逢周末有不少人衝着便宜的玩樂設施，甚至特地從其他區到訪，可見十分受歡迎。她又說，如果孫女每日想玩機動設施也不會反對，「想玩的都讓她玩」，最重要是開心，因為有能力承擔費用。

地址：羅湖區童樂路12號

交通：地鐵3號線曬布站步行約10分鐘

遊樂設施開放時間（周一休園）：周二至周五：10:00至18:00；周末及假日：09:30至18:00；收費設施可網上或現場購票

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