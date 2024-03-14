私隱署將視察兒童生物樣本庫 中大：積極配合

中大卓越兒童健康研究所回覆本報稱，歡迎公署主動了解情况及提出建議，會積極配合及提供所需資料，又指兒童樣本生物樣本庫尚在籌備階段，仍未啟用及運作，研究所會採取一切可行措施，嚴格遵照《私隱條例》，確保個人資料私隱得到保障。該研究所稱樂意聆聽及汲取社會不同意見，歡迎公署主動了解，以助研究所在落實措施安排上精益求精。

私隱公署昨稱該樣本庫可存放至少80萬個樣本，決定依據《私隱條例》第36條權力主動視察，了解研究所在收集、保留、使用及處理兒童生物樣本及相關個人資料情况，以及過程中採取的保安措施。公署稱盼藉是次視察向研究所提供實用建議，協助遵從《私隱條例》。至於何時視察和會否公布視察結果，該署稱已依據上述條例展開視察程序，現無進一步評論。

本報早前報道該生物樣本庫日後除了研究所成員可使用，其他科研團隊亦可申請索取樣本，以助推動科研。