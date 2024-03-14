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私隱署將視察兒童生物樣本庫 中大：積極配合

【明報專訊】本報早前報道，中大卓越兒童健康研究所正於香港兒童醫院設立本港首個儲存兒童樣本的生物樣本庫，料今年底至明年初啟用。個人資料私隱專員公署昨日公布將主動視察該樣本庫，稱由於樣本庫可存放大量未成年者個人資料、健康狀况等，加上生物樣本屬敏感個人資料，公署須確保個人資料私隱受保障。

中大卓越兒童健康研究所回覆本報稱，歡迎公署主動了解情况及提出建議，會積極配合及提供所需資料，又指兒童樣本生物樣本庫尚在籌備階段，仍未啟用及運作，研究所會採取一切可行措施，嚴格遵照《私隱條例》，確保個人資料私隱得到保障。該研究所稱樂意聆聽及汲取社會不同意見，歡迎公署主動了解，以助研究所在落實措施安排上精益求精。

私隱公署昨稱該樣本庫可存放至少80萬個樣本，決定依據《私隱條例》第36條權力主動視察，了解研究所在收集、保留、使用及處理兒童生物樣本及相關個人資料情况，以及過程中採取的保安措施。公署稱盼藉是次視察向研究所提供實用建議，協助遵從《私隱條例》。至於何時視察和會否公布視察結果，該署稱已依據上述條例展開視察程序，現無進一步評論。

本報早前報道該生物樣本庫日後除了研究所成員可使用，其他科研團隊亦可申請索取樣本，以助推動科研。

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