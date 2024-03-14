明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大欖隧道減費助屯公分流？ 林世雄：收回後小心定價

【明報專訊】大欖隧道30年專營權明年5月屆滿，政府將收回隧道。運輸及物流局長林世雄昨在立法會透露，今年年中會就大欖隧道接收安排和收費建議諮詢立法會；翻查資料，立法會交通事務委員會暫建議6月討論。被問到會否考慮大幅降低隧道費，以分流現時免費的屯門公路車流，林稱大欖隧道繁忙時間車流高，使用率逾八成，當局需小心釐定收費水平，以免誘發過量額外車流造成塞車，影響大欖隧道及其連接路的交通，尤其現已非常繁忙的汀九橋。他稱局方會綜合考慮交通管理需要、附近路網運力及承受力等檢視收費。

立法會議員周浩鼎昨在立法會提出口頭質詢，指連接屯門公路的龍富路、龍門路及皇珠路一帶交通流量大，當局會否研究相關路段承載力、有否計劃興建貫通屯門東西的新幹道或集體運輸系統，以及會否有中短期措施，如大欖隧道減價，以分流屯門公路壓力。

紓屯公塞車 稱要等11號幹線

林世雄回應稱，屯門公路現時流量對容車量比例接近1:1，若達1.2:1，塞車便較嚴重，要解決屯門公路塞車問題，只能「等一等」11號幹線建成，當局另已擴闊及改劃屯門區內道路以理順交通。翻查資料，11號幹線料最快2033年啟用。林又提到，發展局去年底已就龍鼓灘填海和重新規劃屯門西展開研究，最新預計明年可提出相關初步土地用途建議，屆時提出具體交通改善措施。

多名議員追問未來大欖隧道收費方向，陸頌雄問有否調查不同收費水平如何影響隧道車流量；張欣宇則指大欖隧道繁忙時段車流高、非繁忙時段則較低，問政府會否推分時段收費，以調整車流。林世雄稱當局制訂收費時會研究駕駛者對收費的敏感程度，亦會研究如何理順非繁忙時段大欖隧道及其他替代路線的交通。

林振昇則提出，現時3條過海隧道商用車收費50元，部分業界不滿，問日後大欖隧道可否豁免商用車收費。林稱會檢視私家車及商用車相互收費水平，考慮議員建議。現時大欖隧道私家車收費58元，巴士貨車等商用車收費介乎64至213元。

相關字詞﹕屯門 屯門公路 林世雄 運輸及物流局 隧道費 大欖隧道

上 / 下一篇新聞

頭目爭女兩幫互伏擊 屯元天4小時3宗截車圍斬
頭目爭女兩幫互伏擊 屯元天4小時3宗截車圍斬
寓所變「牙醫診所」 兩翁涉無牌執業至少5年
寓所變「牙醫診所」 兩翁涉無牌執業至少5年
目標2027年清空兩座 華富邨搬遷津貼1至3萬
目標2027年清空兩座 華富邨搬遷津貼1至3萬
23條修正案賦權特首行會施國安指令
23條修正案賦權特首行會施國安指令
危國安罪擬不設緩刑 議員稱無損法庭量刑
危國安罪擬不設緩刑 議員稱無損法庭量刑
議員憂滋擾國安人員難入罪 鄧炳強：針對有影響行為
議員憂滋擾國安人員難入罪 鄧炳強：針對有影響行為
懲教署撐立法 花展豎牌供打卡
懲教署撐立法 花展豎牌供打卡
李宇軒：兩企墊支外媒宣傳示威 控：由黎智英Mark Simon持有
李宇軒：兩企墊支外媒宣傳示威 控：由黎智英Mark Simon持有
李宇軒：陳梓華稱墊款方「唔係好自在」拖住嚿錢
李宇軒：陳梓華稱墊款方「唔係好自在」拖住嚿錢
控方指肆意挑撥雙方 林卓廷：指鹿為馬絕不同意
控方指肆意挑撥雙方 林卓廷：指鹿為馬絕不同意
被告頂證助養仔女 控方爭議刑期減半
被告頂證助養仔女 控方爭議刑期減半
打肉毒針無牌行醫 詩凝美容董事囚4月
打肉毒針無牌行醫 詩凝美容董事囚4月
口腔常見菌 中大揭可致胃癌 咽峽炎鏈球菌誘發胃發炎萎縮 沈祖堯：研病理新方向
口腔常見菌 中大揭可致胃癌 咽峽炎鏈球菌誘發胃發炎萎縮 沈祖堯：研病理新方向
自組團隊努力大半年 叫停爭議維修 樂翠臺新管委會：街坊團結是取勝之道
自組團隊努力大半年 叫停爭議維修 樂翠臺新管委會：街坊團結是取勝之道
煽動文字案 譚得志擬上訴終院
煽動文字案 譚得志擬上訴終院
張秀賢被入稟 呈請破產
張秀賢被入稟 呈請破產
野豬捕殺令兩年 「人道處理」910隻
野豬捕殺令兩年 「人道處理」910隻
私隱署將視察兒童生物樣本庫 中大：積極配合
私隱署將視察兒童生物樣本庫 中大：積極配合
冒曹永廉撤器官捐贈 青年認刑事損壞還押
冒曹永廉撤器官捐贈 青年認刑事損壞還押
當差後首個齋戒月 南亞女警：依舊發揮所長
當差後首個齋戒月 南亞女警：依舊發揮所長
捉腳換片致院友截肢 護理員判社服令
捉腳換片致院友截肢 護理員判社服令
休班女警醉酒鬧事 票控行為不檢
休班女警醉酒鬧事 票控行為不檢
活在灣區：「全國通」月底推 北上暢遊無阻
活在灣區：「全國通」月底推 北上暢遊無阻
【Emily】聯國會議「同框」提國安法23條 黎智英律師同何君堯──這麼近，那麼遠
【Emily】聯國會議「同框」提國安法23條 黎智英律師同何君堯──這麼近，那麼遠
【Emily】保密恐違23條？ 神父：聽告解神上身 離房忘記嗡乜
【Emily】保密恐違23條？ 神父：聽告解神上身 離房忘記嗡乜
【Emily】交修正案死線 廖長江同官員「講數」
【Emily】交修正案死線 廖長江同官員「講數」
【Emily】M記新辦公室 目標幸福感UPUPUP
【Emily】M記新辦公室 目標幸福感UPUPUP
【Emily】向劏房戶介紹簡屋過渡房 何永賢囑「踏出一步」
【Emily】向劏房戶介紹簡屋過渡房 何永賢囑「踏出一步」
【Emily】粵港澳全運徵會徽吉祥物 獎金12萬人仔
【Emily】粵港澳全運徵會徽吉祥物 獎金12萬人仔