大欖隧道減費助屯公分流？ 林世雄：收回後小心定價

立法會議員周浩鼎昨在立法會提出口頭質詢，指連接屯門公路的龍富路、龍門路及皇珠路一帶交通流量大，當局會否研究相關路段承載力、有否計劃興建貫通屯門東西的新幹道或集體運輸系統，以及會否有中短期措施，如大欖隧道減價，以分流屯門公路壓力。

紓屯公塞車 稱要等11號幹線

林世雄回應稱，屯門公路現時流量對容車量比例接近1:1，若達1.2:1，塞車便較嚴重，要解決屯門公路塞車問題，只能「等一等」11號幹線建成，當局另已擴闊及改劃屯門區內道路以理順交通。翻查資料，11號幹線料最快2033年啟用。林又提到，發展局去年底已就龍鼓灘填海和重新規劃屯門西展開研究，最新預計明年可提出相關初步土地用途建議，屆時提出具體交通改善措施。

多名議員追問未來大欖隧道收費方向，陸頌雄問有否調查不同收費水平如何影響隧道車流量；張欣宇則指大欖隧道繁忙時段車流高、非繁忙時段則較低，問政府會否推分時段收費，以調整車流。林世雄稱當局制訂收費時會研究駕駛者對收費的敏感程度，亦會研究如何理順非繁忙時段大欖隧道及其他替代路線的交通。

林振昇則提出，現時3條過海隧道商用車收費50元，部分業界不滿，問日後大欖隧道可否豁免商用車收費。林稱會檢視私家車及商用車相互收費水平，考慮議員建議。現時大欖隧道私家車收費58元，巴士貨車等商用車收費介乎64至213元。