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港聞

港聞二

野豬捕殺令兩年 「人道處理」910隻

【明報專訊】漁護署2021年11月起捕捉並人道毁滅市區出沒的野豬。環境及生態局長謝展寰昨稱，截至上月該署「人道處理」逾910隻野豬，去年每月平均「人道處理」41隻野豬，較前年每月平均24隻升約七成；去年接獲1128宗野豬於各區出沒或滋擾報告，較前年少5宗，以大埔區接獲197宗最多。謝說，署方將委託野生動物管理專家檢視本地野豬情况，並參考其他地區經驗，制定更全面有效的野豬管理行動計劃。

殺豬按年增七成 出沒滋擾少5宗

立法會議員劉業強提出書面質詢，稱有市民反映上水及粉嶺一帶野豬滋擾問題日益嚴重，關注當局近年接獲的投訴及應對方法。謝展寰回答，截至上月漁護署執行逾410次捕捉行動，「人道處理」逾910隻野豬，並引述該署統計指去年野豬整體數目約1360隻，較前年約1830隻減少約26%；野豬滋擾黑點為21個，較前年減半；野豬傷人有9宗，較前年的36宗下降約75%。

全港黑點減半 大埔報告最多

謝展寰說，漁護署去年接獲約40宗野豬於北區出沒個案，主要涉及小規模農地，署方已加緊派員視察，並與農民和休憩設施管理者溝通，提供防範滋擾建議，又發出允許放置捕獸籠捕捉野豬的特別許可證，其中香港哥爾夫球會去年至今協助捕捉23隻。

政府前年12月31日將指明「禁止餵飼野生動物地方」擴至全港後，截至上月漁護署已對210名涉非法餵飼野生動物的人採取執法行動，當中30人涉餵飼野豬，有17人被定罪，罰款500至1000元。

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