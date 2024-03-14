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自組團隊努力大半年 叫停爭議維修 樂翠臺新管委會：街坊團結是取勝之道

【明報專訊】柴灣樂翠臺爆發億元維修爭議，周三凌晨以特別業主大會在法團主席離場、民政處代表監督下議決「中止及暫停」大維修承辦商工程合約，並選出新任大廈管理委員會成員。新任委員昨日接受本報訪問，說大家居於樂翠臺多年，但直至去年10月初的大維修諮詢大會才相識，再籌組居民組織「樂翠需要『您』」、研究過去的案例和條例、繼而再向街坊解說。對於今次勝選，他們異口同聲表示對獲街坊信任覺得感動，新任管委會副主席黃志佳說：「我覺得街坊團結就是取勝之道。」

當選即遇波折 管理公司質疑認受

根據民政事務總署網頁，新選出的管委會須於有關業主會議舉行後的28天內，向土地註冊處處長申請註冊成為法團。他們在當選即日（昨日）已向土地註冊處申請，惟在屋苑卻現阻滯。黃志佳透露，他們要求管理公司讓他們到屋苑法團會議室查閱文件，但管理公司質疑其認受性，最終在與民政處和管理公司交涉下，才獲進入會議室，商討急需處理的屋苑問題。

諮詢會結識 無權團隊助解屋苑事

回想業主相識合作經過，新任主席張巧貞和委員劉智敏透露，他們於去年10月初出席由時任法團舉辦的大維修諮詢大會而相識。劉憶述，當晚時任主席瞿偉忠對大維修工程僅稱「不知道，要問顧問和律師」，態度亦令在場街坊不滿，他們隨即籌組WhatsApp群組，以及在一些有物業管理經驗的居民提醒下，去計劃收集業主聯署召開業主大會。

新任管理委員會由11名業主及兩名非業主組成，背後其實還有50至60人，分成設計組、工程組、會計組、法律組等不同小組，當選前已努力了大半年。黃志佳說，團隊這大半年間猶如管理處一般，為街坊解決屋苑大小事務，惟因團隊都沒有權力，需多番聯署去信政府部門才能解決。

他們就大維修事件製作不同小冊子、在早晚時分擺街站向街坊解說，爭取支持，最終換來約99%業主贊成撤換法團並當選，叫停爭議維修。

經過大半年努力終於當選，黃志佳反而有點迷失，指屋苑本身面對不少問題，包括鹹水供應、保安和清潔的招標事宜等尚未解決，再加上大維修事件，形容「一堆爛攤子，我們不知道從何入手」。他們目前會先處理法團註冊及將法團銀行戶口解凍等日常運作事宜，再處理其他問題。

明報記者 陳亦瀅

相關字詞﹕樓宇維修 樂翠臺

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