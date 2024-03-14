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口腔常見菌 中大揭可致胃癌 咽峽炎鏈球菌誘發胃發炎萎縮 沈祖堯：研病理新方向

【明報專訊】幽門螺旋菌一直被認為是胃癌主要風險因素，惟僅有1%至3%感染者會患胃癌。中大醫學院最新研究發現，常見於人體口腔、鼻咽等部位的「咽峽炎鏈球菌」亦可引致胃癌。該研究透過小鼠實驗確立致癌機制，證實該細菌透過誘發胃部產生炎症及胃萎縮，促使胃腫瘤生長。研究團隊稱咽峽炎鏈球菌的感染比幽門螺旋菌普遍，且動物實驗顯示倘同時感染兩菌，患胃癌風險顯著提高。

感染率可達七成 甚於幽門螺旋菌

研究團隊觀察到胃癌病人的胃黏膜存在大量咽峽炎鏈球菌，根據實驗，近八成中國胃癌患者的胃黏膜測出該菌；咽峽炎鏈球菌的感染亦較幽門螺旋菌普遍，前者在中國人群的感染率可達七成，後者則為四成。

團隊利用小鼠模型，發現小鼠在感染咽峽炎鏈球菌後很快出現急性胃炎，繼而發展成慢性發炎、萎縮性胃炎等癌前病變。團隊透過對照實驗發現，對比只服用致癌劑，同時給予小鼠致癌劑和咽峽鏈球菌的腫瘤發生率大增，證明咽峽炎鏈球菌促使胃癌發生及發展，另透過實驗發現咽峽炎鏈球菌促進胃癌生長的具體致病蛋白因子，確立該菌的致癌機制。研究已在生物學國際頂尖期刊《細胞》發表。

研究通訊作者、中大消化疾病研究所所長于君說，咽峽炎鏈球菌可適應酸性較高的環境，能在胃黏膜存活及定植，亦能適應偏鹼環境，故亦能活躍在腸部，相信與腸癌形成亦有關。

參與研究的中大醫學院內科及藥物治療學系榮休講座教授、新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長及高級副校長（健康與生命科學）沈祖堯說，大眾普遍認識的胃癌風險因素是幽門螺旋菌感染和家族遺傳，但今次研究為理解胃癌發病機制開拓全新方向。

沈祖堯說，幽門螺旋菌感染者患胃癌風險是常人的兩三倍，根據今次研究的動物實驗結果推測，倘同時感染該菌和咽峽炎鏈球菌，料患胃癌風險會再增兩三倍。

牙周牙石可帶菌 隨唾液入胃

咽峽炎鏈球菌感染率較高，被問應否為大眾做胃鏡篩查，沈祖堯強調目前暫無需要，應先驗證根除咽峽炎鏈球菌能否顯著降低人體胃癌發生機率，並提醒「病從口入」，該菌亦常見於牙周及牙石，患牙周病及牙肉發炎者口腔多數有該菌，會隨唾液入胃引發其他病症，呼籲市民注重口腔衛生。至於已有胃癌癌前病變的病人，可持續監察病情有否惡化。

未來研以該菌作治療靶點抑制

于君形容今次發現是「邁出了萬里長征的一小步」，指自發現幽門螺旋菌到確定其致癌率，前後歷時20年，而確定感染咽峽炎鏈球菌後的致癌率將是個漫長研究過程，將做追蹤研究，對比感染和未感染咽峽炎鏈球菌者的胃癌發生率，於人體印證動物實驗結果；下一步將研究以該細菌作為治療靶點，研究是否有抗生素或益生菌可抑制此菌，以減低胃炎及胃癌風險。

相關字詞﹕于君 沈祖堯 胃癌 中大醫學院

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