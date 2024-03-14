打肉毒針無牌行醫 詩凝美容董事囚4月

被告張敏（44歲，詩凝美容董事）昨承認3項無牌行醫罪，另一項管有第I部毒藥罪則獲撤控。同案美容師劉璐（38歲）被控兩項無牌行醫罪，獲准保釋至4月16日再訊。

須外科醫生注射

案情指詩凝美容位於油麻地上海街28號恆邦商業中心，張為其中一名董事。3名事主於2022年11月經朋友及詩凝美容職員B介紹下，先後到上址接受肉毒桿菌療程。療程前，其中兩名事主獲告知張敏是醫生，負責注射。

其後3名事主分別由張注射肉毒桿菌到咀嚼肌、小腿、肩膊等部分，被告沒有交代注射次數，亦沒有解釋療程副作用，事後3人支付1500至3000元作醫療費。惟3人數天後出現眼簾下垂、吞嚥困難、臉部僵硬、視線模糊、失禁、頭暈等症狀，需要入院治療。

張同年12月被捕，警方到詩凝美容搜出針筒，以及第一部管制藥物利多卡因和腎上腺素。衛生署報告顯示，肉毒桿菌須由註冊外科醫生注射，療程副作用包括肌肉脆弱、咀嚼困難、視力模糊、吞嚥困難及言語不清等。

【案件編號：KCCC 3135/23】