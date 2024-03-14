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港聞

港聞二

控方指肆意挑撥雙方 林卓廷：指鹿為馬絕不同意

【明報專訊】2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動，昨在區院續審，林卓廷繼續自辯。控方在盤問時稱，由於林到場號召市民留在付費區，令氣氛愈趨嚴重，而且林自恃立法會議員身分，別人不敢襲擊他，於是與其他人放肆挑釁白衣人；林反駁稱完全不同意。控方又指林根本無意平息事件，相反他的行為挑撥雙方敵意，破壞社會安寧，不顧現場市民的安危；林聞言稱「嘩，呢個指鹿為馬，我絕不能同意」。

林卓廷第6日自辯作供，他在盤問下否認當晚前往元朗支援年輕人，澄清說市民「有老有嫩」，擔心年輕人受襲。林認為控方指他要求驅散白衣人，同時又與年輕人集結，說法荒謬和矛盾。控方另關注林如何監察警方，又問林為何沒查詢佈防，林表示重點是要求警方驅散黑社會，「搞得掂，理得你10個、20個警察」。控方指林欲確認警力不足，以方便他聚眾生事，亦趁雞地混亂走入元朗，令警方疲於奔命。林不同意，稱如果警方「奔咗命」就不會發生襲擊事件。

控方質疑手無寸鐵的林憑什麼保護市民，林表示他通知市民已聯絡警方，呼籲各人確保安全才離開。控方指林只是到場說話，沒有安排市民如何回家；林承認自己疲於奔命和未能應對。雖然他留意到警員自身未必安全，但他相信並等待警方驅散黑社會。在法官陳廣池提問下，林認為當晚元朗衝突比中西區情况較嚴重。控方指林的出現引致白衣人到場，林叫市民不要出閘也導致集結，林表示不同意。

林不同意沒跟白衣人和談

對於控方指林從沒跟白衣人商討和談，林反駁說事前他曾經叫各人不要動手，絕對可以傾，但「（白衣人）一路打緊人，點傾啊？太過強人所難」。控方續稱，林無講過「有事慢慢傾，大家冷靜啲」，林承認，並稱對方一直以粗言辱罵，反問「（慢慢傾）會唔會好天真呢？」控方又指林沒考慮聯絡時任立法會議員何君堯，也沒聯絡與元朗關係密切的議員，沒有試圖採取和平方式和白衣人商量，讓市民安全離去，林不同意說法。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 元朗站 721白衣人襲擊 林卓廷 反修例事件

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