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港聞二

李宇軒：兩企墊支外媒宣傳示威 控：由黎智英Mark Simon持有

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏入第44日審訊，控方傳召第四名從犯證人、「香港故事」成員李宇軒上庭作供。李稱與同案另一被告陳梓華於2019年6月認識，籌備在各國報章登廣告宣揚香港示威事件之際，陳提出可拜託「uncle及其他人」幫忙墊付經費，惟事後陳指他「上頭」擔心收不回墊付款項（見另稿）；李另指有兩間公司協助墊款。根據控方開案陳辭，該兩間公司是由黎智英及其助手Mark Simon持有和控制。

黎智英被控各一項串謀勾結外國或境外勢力及串謀發布煽動刊物罪，串謀對象涉及3間公司和6名《蘋果》高層等，控方早前傳召時任《蘋果》社長張劍虹、副社長陳沛敏及主筆楊清奇講述與編採指示相關證供；黎另涉一項串謀勾結外國或境外勢力罪，則涉及陳梓華、Mark Simon、李宇軒及劉祖廸等人。

本案同控串謀勾結外力

李與陳梓華眾籌外媒登廣告

控方昨開始傳召李宇軒就相關案情作供。李於2020年8月被捕，2021年3月被控串謀勾結外國或境外勢力罪，同年7月認罪後一直還押候懲。

李昨供稱，2019年6月在Telegram群組內與成員思考如何將該年香港示威事件帶上國際舞台引發關注，討論結果是趁當月27日二十國集團（G20）峰會開始前，在各國報章刊登與香港示威相關的廣告。李於是成立網上眾籌項目，籌募登廣告經費，由一名群組成員透過其連登帳號「家樂牌通心粉」在連登發文宣傳。眾籌於G20峰會開始前兩天結束，李庭上稱「我記得個target（目標金額）係爆咗，最尾籌咗大概7球幾（700多萬元）」。

李自墊逾300萬積蓄未夠

陳稱問「uncle」可獲5球

由於眾籌資金未能即時動用，李先自資墊付廣告費，「我當時用晒自己3球幾（300多萬元）積蓄，但係就唔夠墊付廣告費」。李向群組成員說明情况，及後陳梓華私下聯絡李，提出「可以幫手諗計」解決資金問題。當時李不知陳的真名，只知陳在Telegram的稱呼是「T」。

李表示，T稱「去問吓啲uncle或者其他人，咁就可以動用到5球（500萬元）」。李理解的「uncle」應該不是指有血緣關係的人，而是泛指男性。其後李將外國報館就登廣告發出的帳單交給T墊付，或直接將T的聯絡方式交給報館，待他自行處理。

李陳負責構思 籌得673萬

李在庭上交代各人角色，自己與陳同為活動的構思人，李負責操作眾籌戶口、墊支經費及保管帳單，陳協助找報館、幫忙墊支及安排一名叫「Banker」的人幫忙。至於眾籌，另有連登用戶「家樂牌通心粉」協助宣傳，以及一名會計師核對各項開支。是次眾籌收入約有673萬元，支付在13個國家或地區報紙及傳媒網頁登廣告的費用後，剩餘約15萬元。

李：陳與墊款公司屬同一方

李又稱，「我後尾知道有Lais Hotel Limited（即Lais Hotel Properties Limited）同Dico（力高顧問有限公司）嘅單畀過錢」，由於T是資金來源，故李認為T與上述兩間公司「係同一邊嘅人」。根據控方開案陳辭，該兩間有份墊支廣告費的公司是由黎智英及其助手Mark Simon持有和控制。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 李宇軒 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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