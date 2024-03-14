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港聞一

目標2027年清空兩座 華富邨搬遷津貼1至3萬

【明報專訊】房委會今日討論並公布南區華富邨重建的安排。消息稱首階段會先清拆最早建成、位於華富（一）邨的華安樓和華樂樓，現合共895戶居住，目標2027年7月清空，受影響居民預計2026年底可遷入有1208伙的華景街公營房屋項目，房委會將按住戶人數發放搬遷津貼，欲遷離公屋的一人或二人家庭可選擇領取津貼，又或優先選購綠置居或居屋單位。消息又稱，房委會計劃成立駐邨社區服務隊協助。

房委會資助房屋小組和商業樓宇小組委員會今早舉行聯席會議，審議華富邨遷置安排。據當局3年前公布，華富邨分3階段拆卸，預計2041年完成整項重建計劃。不過消息未有交代第二及第三期計劃。

倘遷離公屋 單身、二人戶可領現金、優先揀樓

消息稱，房委會計劃為首先清拆的華安樓和華樂樓住戶，發放搬遷津貼，1人戶10,030元，2至3人戶17,300元，4至5人戶24,570元，6人或以上住戶31,910元；單身和二人家庭住戶可選擇領取現金津貼，代替入住公屋，不過領取當天起計的兩年內，不得再領取該項津貼或獲取任何形式的資助房屋，單身人士建議津貼額是78,530元，二人住戶是95,790元；有意購買綠置居或居屋的清拆戶享有優先揀樓資格。

商戶方面，消息稱房委會計劃向合資格商戶發放特惠津貼，金額相當於正式公布清拆安排當日，在租約訂明每月淨額租金的15倍；合資格商戶亦可獲參與局限性投標的機會，租用房委會轄下街市檔位，中標者免租3個月；如商戶放棄局限性投標，可獲一筆過12.5萬元替代津貼。

消息又稱，房委會正式公布清拆計劃後，當現有商戶租約屆滿，將一律不獲續約；如欲繼續經營，將獲批按月計的暫准租用證，直至目標清空日期前的兩個月為止；所有商戶租金亦凍結，租金和暫准租用證費每半年檢討一次。

相關字詞﹕安置 房委會 重建 華富邨

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