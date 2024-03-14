寓所變「牙醫診所」 兩翁涉無牌執業至少5年

警方早前接獲情報，指有人於屋苑樓上單位假冒牙醫，協助顧客補牙、洗牙及杜牙根。葵涌雜項調查小隊主管張家華表示，臥底警員昨午喬裝顧客到上址兩單位蒐證，並持法院手令搜查涉案單位，檢獲大量牙科儀器、牙醫工具及受管制藥物。

服務街坊醫具生鏽 昔九龍城寨「行醫」

警方表示，被捕兩人相識，過往曾於九龍城寨提供牙醫服務，涉案無牌診所最少已經營5年，暫未接獲醫療事故投訴，亦未檢獲偽冒證書。警方稱，無牌診所主要服務街坊，收費介乎500元至過萬元，顧客人數仍待調查。

據了解，涉事無牌診所位於賢光閣，被捕人居於上址逾30年，單位約300至400呎。涉案診所各由一人主理，被捕人未曾於內地執業，過往主要於附近派卡片兜攬客人。據悉，兩址衛生欠佳，醫療用具生鏽，消毒過程簡單。初步相信兩間診所合共曾有逾50人光顧，無明確價目表。

「每日見人光顧」 牙痛鄰居千元求診

其中一間診所位於中層，住同層的家傭表示，五六年前曾因牙痛到單位看醫生，「見到有人喺嗰邊整牙，（自己）夜晚隻牙好痛好痛」，故到單位看診，醫生開藥給她服用後情况好轉，診金約1000元。她稱每日都見人上門光顧，形容醫生友善、有耐性，曾介紹予同鄉；昨見警方上門，惟不知對方無牌經營，以為是合法。

經衛生署檢查，檢獲藥物全屬受《藥劑業條例》規管的第一類毒藥。分別姓鄭及姓何的兩名70歲被捕男子，分別是兩間無牌診所的負責人。警方呼籲市民勿光顧無牌牙醫，而光顧牙醫前宜了解對方全名，查閱香港牙醫管理委員會註冊醫生名單，了解專業資格和資歷。

衛生署指出，今年截至昨日，該署轉介警方3宗懷疑無牌牙醫個案，去年則有9宗。根據《牙醫註冊條例》，如非註冊牙醫而在香港以牙醫身分執業，即屬違法，可罰款10萬元及監禁3年。