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頭目爭女兩幫互伏擊 屯元天4小時3宗截車圍斬

【明報專訊】兩個活躍於屯門及元朗的黑幫疑因爭女糾紛，昨天凌晨4小時內在屯門、元朗及天水圍先後引發截車傷人案，3人受傷，其中兩人昏迷。3宗案件一併由新界北總區反黑組接手調查，截至昨晚11時拘捕13人，包括屯門新義安頭目「肥格」。警方昨晚亦在新界多區展開「犁庭掃穴」反黑行動，搜查多間娛樂場所。

3人傷 警拘13人包括一頭目

消息稱，屯門新義安頭目「肥格」及元朗南邊圍和勝和小頭目「阿南」，兩幫人前晚因爭女問題在酒吧爭執，引發連串黑幫廝殺。新義安人馬先向和勝和「挑機」，雙方均無動手。其後和勝和疑不滿，在屯門伏擊「肥格」門生致其重創，新義安兩度在元朗和天水圍向對方「覆桌」。翻查資料，「肥格」去年在屯門山景邨被3名保安鎖車，疑涉襲擊對方及「撻朵」被捕。

三聖站遭亂斬 司機圖突圍4車互追撞

首案發生於凌晨1時許，一輛白色平治私家車在屯門海榮路三聖站對開被3輛私家車攔截撞停，十多名黑色衣著戴口罩男子跳下，持開山刀向平治19歲馮姓男司機亂斬。事主駕車企圖突圍，4車一度互相追撞，刀手逞兇後逃去。警方及救護員及後到場，馮昏迷車內，右後大腿有25厘米刀傷，雙膝亦被斬傷，送往屯門醫院救治，情况嚴重。

涉事平治左前門被撞甩，後座遺下一個鐵槌及一灘血迹。兩輛兇徒乘坐的私家車，在約100米外青山公路與海榮路交界橫亘路中，損毁嚴重，車輪飛脫，路旁鐵欄亦被撞毁，地上遺下一把刀及一隻平治車門。警方其後於海華路發現另一涉案私家車，3車均掛假牌，案件列作傷人及行使虛假文書。

凌晨3時許，28歲陳姓男子駕車載同友人駛至元朗康景街，突被四五輛私家車閘停，約20人跳下車，分持木棍及刀砸車，陳駕車突圍逃走，至青山公路170號對開與攔截車輛碰撞，最後駛至元朗警署報案求助。警方接報調查，在青山公路近康樂路輕鐵站對開發現兩個車牌及車輛零件碎片，青山公路170號一幢唐樓的鐵閘亦被撞毁。陳及友人無受傷。警方列作刑事毁壞及藏有武器。

凌晨5時許，一輛白色豐田私家車駛至天水圍天福路天慈商場對開，被多輛私家車攔截，豐田駛至朗天路交界時與一輛的士相撞，失控衝上安全島撞欄，男司機跳車逃去，其後兩私家車追至，約10名刀手斬傷車內兩名男乘客後逃去，兩名男事主負傷走入單車徑報警。警方及救護員接報到場，年約30歲傷者頭、手、腳中刀昏迷，24歲洪姓清醒傷者手腰受傷，同送院救治。

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相關字詞﹕和勝和 新義安 元朗 天水圍 屯門 反黑組 傷人

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